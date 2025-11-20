پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته بسیج مزار شهدای نقده غبار روبی و عطر افشانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ در این مراسم که به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و با حضور مسئولان شهرستانی، نیروهای نظامی و انتظامی، روسای ادارات، خانوادههای شهدا، ایثارگران و جانبازان و مردم انقلابی نقده برگزار شد. حاضران با نثار فاتحه و گل به مقام شامخ شهدا ادای احترام و با آرمانهای امام راحل و شهیدان تجدید بیعت کردند.
شهرستان نقده ۷۰۰ شهید در دوران دفاع مقدس و ۳ شهید در جنگ ۱۲ روزه تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.