فرمانده سپاه شهرستان باروق از برگزاری ۲۵۰ ویژه برنامه در هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ فرمانده سپاه باروق در نشست خبری با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت فرارسیدن هفته بسیج از برگزاری ۲۵۰ برنامه در این شهرستان خبر داد و گفت: هفته بسیج امسال با شعار بسیج و مردم اقتدار ملی آغاز خواهد شد و برنامههای گرامیداشت هفته بسیج توسط مردم در پایگاههای بسیج و ادارات برگزار خواهد شد.
سرهنگ حبیبی افزود: غبارروبی مزار شهیدان، دیدار با خانواده شهدا و امام جمعه و فرماندهان، برگزاری یادوارهها و مسابقات ورزشی از مهمترین برنامههای گرامیداشت هفته بسیج در باروق است.