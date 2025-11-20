پخش زنده
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به لرستان با هدف تداوم آئین کتابگردی از کتابفروشی «خایدالو» خرمآباد بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید عباس صالحی امروز ۲۹ آبان با هدف تداوم آئین کتابگردی از کتابفروشی خایدالو خرم آباد بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات این مجموعه فرهنگی قرار گرفت.
وی در این بازدید با جمعی از دوستداران کتاب و مدیر کتابفروشی خایدالو گفتوگو کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه انتقال کتاب و عناوین خوب به شهرستانها از مسئولیت کتابخانههای پویا است، گفت: کتابفروشیهای فصلی و مجازی فرصتهایی برای توسعه فرهنگ کتابخوانی هستند.
صالحی همچنین به اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر در بروجرد با حضور ۶۰ گروه اشاره کرد و افزود: تئاتر لرستان یکی از تئاترهای قدیمی کشور است که در حوزههای مختلف تعزیه و نقالی جایگاه رفیعی داشته و در حوزه تئاتر نوین نیز با دارا بودن پشتوانه فرهنگی، دینی و تاریخی فعال است.