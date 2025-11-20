به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برای تیم ایران در ۲ وزن نخست کشتی آزاد بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵، رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم به نشان طلا دست پیدا کرد و علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم صاحب نشان برنز شد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مومنی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب اسلام بازرگانوف از آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، مومنی به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر سید عمر عزیزی از افغانستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.



در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر نجیب حسنی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۴ بر صفر امیدجان جلال اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار مقابل علی رحیم زاده از آذربایجان با نتیجه ۷ بر صفر شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. عموزاد در این دیدار با نتیجه ۱۲ بر ۲ عبدالمجید کودیف دارنده مدال برنز جهان از تاجیکستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.