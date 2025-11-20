به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مطابق قانون انتخابات شورا‌ها از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه، مسئولان ملی و استانی مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات که قصد نامزدی در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی روستا را دارند باید استعفا دهند. هم در انتخابات مجلس و هم در انتخابات شورا‌ها کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند باید از یکسری مسئولیت‌ها و سمت‌های مندرج در قانون برای اینکه تعارض منافع ایجاد نشود، باید استعفا دهند.

قانون گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده بحث استعفا را در قانون پیش بینی کرده است. تمام مسئولان و صاحبان پست‌های مدیریتی که سطوح آن در قانون مقرر شده است باید در تاریخ مقرر استعفا دهند. در غیر اینصورت حضور این افراد در انتخابات غیر قانونی است.

حضور این افراد بعد از استعفا در پست‌ها و جایگاه‌های مدیریتی که از آن استعفا داده‌اند، غیر قانونی است. روسا و مسئولان ارشد سازمان‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی باید از حضور این افراد در این پست‌ها جلوگیری کنند؛ تا خدایی نکرده شائبه‌ای در خصوص اعمال نفوذ در انتخابات پیش نیاید.

بازه زمانی ۲۱ لغایت ۲۷ مهر ماه آخرین مهلت استعفای مقامات ملی و استانی به منظور شرکت در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر بود.

ثبت‌نام از داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ دی ماه و برای شورا‌های اسلامی روستا از ۲۴ بهمن‌ماه سال جاری آغاز خواهد شد. مطابق قانون مقامات ملی و استانی سه ماه پیش از آغاز ثبت نام نامزد‌ها فرصت استعفا دارند.

هفتمین دوره انتخابات شورای‌های اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.