به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ هادی احمدپور گفت: در این بازدید، کارشناس نمونه‌بردار آزمایشگاه معتمد از پساب نهایی خروجی تصفیه‌خانه نمونه‌برداری کرد و کارشناس محیط زیست شهرستان نیز بر روند نمونه‌برداری و فرآیند خوداظهاری واحد نظارت داشت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت افزود: نتایج آنالیز پس از تکمیل، توسط آزمایشگاه معتمد در سامانه جامع محیط زیست انسانی بارگذاری خواهد شد تا مراحل بررسی و ارزیابی بر اساس ضوابط قانونی طی شود.

وی تأکید کرد: پایش مستمر عملکرد تصفیه‌خانه‌ها و کنترل کیفیت پساب خروجی، از اقدامات کلیدی در حفاظت از منابع آب و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی در سردشت است.