رئیس فدراسیون شمشیربازی کشورمان از مکاتبه با کمیته بین المللی المپیک بابت رخدادهای دیدار تیمهای ملی اسلحه سابر ایران و ازبکستان و ناداوریهای این بازی خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا پورسلمان در پایان بازی تیمی سابر ایران مقابل ازبکستان و اتفاقات داوری که در پایان بازی رخ داد، عنوان کرد: با پوزش از اتفاقاتی که افتاد بچههای ما خوب آماده بودند. امروز هم همان داوری که در المپیک ما را اذیت کرد گذاشته بودند.
وی افزود: امتیاز ۴۴ بر ۴۵ مارا به نفع ازبکها حساب کردند. ما به چنین داوریهایی که ازبکها دخالت میکنند زورمان نمیرسد. من صددرصد به IOC نامه میزنم. با این مدل داوریها ورزشکاران بی انگیزه میشوند. ما امروز حقمان طلا بود. در بازی روز گذشته پاکدامن هم همین بلا را آوردند.
رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: نوع برگزاری مسابقات تیمی خود به خود استرس زاست ولی میتوانستیم مسابقه را جمع کنیم. ما انتظار داشتیم برخی بچهها بهتر باشند متاسفانه نشد پاکدامن بازی آخر را خوب زد، اما نشد.
پورسلمان در خصوص اینکه روی امتیاز ۳۹ شمشیربازان باید مسابقه را به نفع خود تمام میکردند، گفت: ما باید اینقدر قوی شویم که دیگر اجازه ندهیم داوریها ما را اذیت کند. امروز مدال طلای ما را برنز کردند.
وی در ارتباط با امتیاز نهایی که برگردانده شد، گفت: ما باید سعی کنیم این قدر قوی شویم که ناداوری ما را اذیت نکند. سعی میکنیم در آینده مدالهای خوش رنگ تری بگیریم.
پورسلمان در خصوص موفقیت امروز ملی پوشان در اسلحه اپه و کسب مدال برنز گفت: در اسلحه اپه هم داوری ازبکها اذیت کرد، اما امروز توانستیم برنز بگیریم. ما در این اسلحه هم رشد خوبی داشتیم.