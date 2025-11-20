به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ عبدالسلام مام عزیزی در بازدید از این کتابخانه که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی صورت گرفت گفت: این طرح سال گذشته شروع شده در حال حاضر ۸۵ درصد پیشرفت دارد.

وی افزود: تاکنون هشتاد میلیارد ریال اعتبار برای احداث آن تخصیص یافته و درصورت تامین اعتبار، دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

مام عزیزی همچنین از روند توسعه ساختمان کتابخانه عمومی خاتم الانبیای اشنویه هم بازدید و عنوان کرد: این طرح به منظور ایجاد سالن مطالعه جداگانه برای خواهران و برادران و بخش کودکان مستقل و توسعه مخزن کتابخانه در حال انجام است.

فرماندار اشنویه اظهار داشت: این طرح امسال شروع شده و۲۰ درصد پیشرفت دارد و ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث آن تخصیص یافته است.