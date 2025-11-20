فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب علیه السلام استان قم در پیامی به مناسبت آغاز هفته بسیج مستضعفین گفت:بسیج نه تنها در میدان دفاع، بلکه در سنگر خدمت پرچمدار و مایه مباهات و پشتوانه نظام اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار فتح الله جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب علیه السلام به مناسبت فرا رسیدن چهل و ششمین سالروز هفته بسیج پیامی صادر کرد. متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بسیج، این شجره طیبه و پربرکت که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، آن را تجلی اراده الهی و مظهر حضور مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز خواندند، امروز پس از گذشت چندین دهه، همچنان به عنوان مقتدرترین و مردمی‌ترین نیروی دفاعی کارآمد و خدمات رسانِ بی منت، در سپهر ایران اسلامی می‌درخشد.

«هفته بسیج» بر بسیجیان سرافراز استان قم، شهر قیام و اقامه و بصیرت، گرامی باد. این هفته، فرصتی است تا با میثاق مجدد با آرمان‌های والای انقلاب، شعار محوری امسال، یعنی «بسیج ِمردم، اقتدار ملی» را در عمل و اندیشه محقق سازیم.

امسال که ایام پرحزن و اندوه شهادت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، با هفته بسیج تقارن یافته است، این نکته را یادآور می‌شود که بسیج مکتبی است برگرفته از تفکر فاطمی؛ تفکری که در آن جهاد، ایثار، بصیرت، ولایتمداری و دفاع از حق و حقیقت، در رأس امور قرار دارد. بسیجی، در مکتب نورانی حضرت زهرا (س)، معنای حقیقی ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از ولایت را آموخته است.

بر اساس فرمایشات اخیر و عمیق رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، آنچه امروز جامعه ما را به سمت قله‌های پیشرفت و ایستادگی هدایت می‌کند، «اتحاد مقدس» میان آحاد ملت است. بی‌تردید، رمز پیروزی و فائق آمدن بر توطئه‌های شوم جبهه استکبار، به ویژه در جنگ دوازده روزه اخیر که با صحنه‌گردانی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به وقوع پیوست، همین اتحاد مقدس میان ملت، بسیجیان، نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های رسمی بود که توانست قدرت ملی ما را به فصل‌الخطاب تبدیل کند.

حماسه‌آفرینی در عرصه خدمت.

بسیج نه تنها در میدان دفاع، بلکه در سنگر خدمت نیز پرچمدار است. جلوه‌های درخشان خدمات بسیجیان در عرصه‌های مختلف، مایه مباهات و پشتوانه نظام اسلامی است.

خدمات جهادی و سازندگی:

از محرومیت‌زدایی و تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کسب و کار خانگی گرفته تا توسعه زیرساخت‌ها، به‌ویژه در توسعه راه‌های روستایی، آب رسانی به مناطق کم آب و تلاش برای اشتغال و کارآفرینی جوانان.

اجتماعی و فرهنگی:

اجرای طرح‌های خدمات محله‌محوری در موضوعات اجتماعی و تقویت بسیج مساجد و محلات که قلب تپنده فعالیت‌های مردمی است. همچنین، اقدامات ارزنده فرهنگی و هنری، از جمله برگزاری جشنواره‌های مختلف، در راستای تقویت هویت اسلامی و انقلابی ملت.

تخصص و تولید:

نقش بی‌بدیل بسیج کارگری و کارخانجات و بسیج اصناف در تسهیل روند رونق تولید و کسب و کار، که با تخصص‌گرایی، چرخ‌های اقتصاد ملی را به حرکت درآورده‌اند.

سلامت و ایثار:

خدمات بزرگ بسیج جامعه پزشکی در ارائه خدمات درمانی به اقشار محروم به ویژه در ایام شیوع بیماری کرونا و مشارکت فعال در میدان‌های امداد و نجات.

نقش‌آفرینی ویژه بسیج استان قم:

در این میان، وظیفه داریم از حضور حماسی بسیجیان طلبه قمی که در لبیک به ندای رهبری، با حضور خود در بازسازی و تسکین آلام نقاط آسیب‌دیده تهران در پی حوادث جنگ ۱۲ روزه، نمونه‌ای از عمق تعهد و ایثار خود را به نمایش گذاشتند، صمیمانه قدردانی کنیم.

در پایان، به ملت شریف ایران و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اطمینان می‌دهیم که فرزندان برومند شما در سپاه و بسیج استان قم، همچون سلاله‌های پاک شهیدان، با صلابت و اقتدار، آماده هرگونه جانفشانی در تمامی عرصه‌های دفاع، امنیت، خدمت و سازندگی برای حفظ کیان و اعتلای نام ایران اسلامی هستند