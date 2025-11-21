فرمانده انتظامی رضوانشهر از کشف ۳ هزار و ۷۰۰ قطعه جوجه زنده بدون مجوز حمل و بهداشت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حامد شادبهر گفت: ماموران انتظامی هنگام گشت‌زنی به یک نیسان وانت که در حال بارگیری طیور در منطقه خوشابر رضوانشهر بود، مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر از کشف ۳ هزار و ۷۰۰ قطعه جوجه زنده تخم گذار بدون مجوز در بازرسی از این خودرو خبر داد و افزود: متهم ۳۵ ساله برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

وی از تحویل طیور کشف شده به اداره دامپزشکی شهرستان رضوانشهر خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش این کشفیات را ۷۵۰ میلیون تومان برآورد کردند.