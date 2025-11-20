حذف نساجی مازندران از جام حذفی در ضربات پنالتی
تیم فوتبال نساجی مازندران در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی،در ضربات پنالتی ۴-۳ به تیم سایپا باخت و از دور رقابتها کنار رفت.
در پایان نود دقیقه وقت قانونی و سی دقیقه وقت اضافه، نتیجه بازی بدون گل مساوی باقی ماند تا کار به ضربات پنالتی کشید.
در ماراتن پنالتیها، تیم سایپا با نتیجه ۴-۳ پیروز شد و راهی مرحله بعد جام حذفی شد.
این اولین شکست نساجی مازندران تحت هدایت فراز کمالوند بود که به قیمت حذف از جام حذفی تمام شد.
گفتنی است دو تیم چند هفته پیش در چارچوب رقابتهای لیگ دستهاول نیز به مصاف هم رفته بودند که آن بازی با پیروزی ۲-۱ نساجی مازندران به پایان رسیده بود.