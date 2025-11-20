به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی اسلامی گفت: روز بدی نبود و هرچند می‌شد مومنی را در فینال داشت، اما کشتی است و این برد و باخت‌ها جزیی از آن بوده و خوشحالم که مومنی به برنز دست پیدا کرد.

وی ادامه داد: رحمان عموزاد بار دیگر اقتداراش را در این وزن نشان داد و توانست قهرمان شود و ۲ عنوان دار دنیا را پشت سر گذاشت، امیدوارم فردا نیز ۴ آزادکار کشورمان بتوانند موفق شوند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره حضور کشتی گیران روس در این بازی‌ها عنوان کرد: در کشتی فرنگی هم تمامی کشتی گیرانی که شرایط حضور را داشتند، شرکت کردند و در کشتی آزاد چندین قهرمان المپیک و جهان را در این مسابقات داریم. همان طور که مشاهده کردید کشتی‌ها از سطح بالایی برخوردار است و همه با تمام قوا آمده‌اند.

درستکار درباره شرایط وزنی ۴ آزادکار کشورمان خاطرنشان کرد: اوضاع تمام بچه‌ها خوب است و تا قبل از فینال در ۲ وزن ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم کشتی گیران با نفرات نامداری پیکار خواهند کرد و امیدوارم بتوانند مدالی خوشرنگ کسب کنند.