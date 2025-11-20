بررسی مشکلات فعالان اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد
با حضور وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تبریز مشکلات فعالان اقتصادی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، سید علی مدنی زاده در پایان سفر یک روزه به استان آذربایجان شرقی در یکصد و هجدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در جمع فعالان اقتصادی این استان حضور یافته و در جریان مشکلات خواستهها و چالشهای اقتصادی آنها قرار گرفت.
در این نشست دو ساعته که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون امور حقوقی و مجلس وزیر و سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز حضور داشتند فعالان اقتصادی و صنعتگران استان آذربایجان شرقی چالشها و مطالبات خود را در حوزه مالیاتی، سرمایه گذاری خارجی، گمرک و خصوصی سازی، موانع بانکی در زمینه اعطای تسهیلات مطرح کردند.
عدم احقاق سهم قانونی استان از محل مالیاتهای معدنی و بازگشت سهم قانونی استان از محل مالیات مس سونگون از جمله مطالباتی بود که فعالین اقتصادی استان آذربایجان شرقی در این نشست مطرح کردند.
عدم تناسب عملکرد مالیاتی استان آذربایجان شرقی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت در این استان و چرخه معیوب چرخش کالا در گمرکات که منجر به افزایش هزینههای نگهداری و دموراژ و همچنین خواب سرمایه و کاهش نقدینگی فعالان اقتصادی میشود نیز از دیگر نگرانیها و دغدغههای فعالان اقتصادی بود که در این نشست مورد اشاره قرار گرفت.