راه ارتباطی روستای بیوکبلاغ از توابع بخش نختالو در شهرستان باروق با جاده سرچم آسفالتریزی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ علی احمدی نماینده مردم شهرستانهای میاندوآب، باروق و چهاربرج به همراه مریم مسرت فرماندار باروق و مرتضی علیزاده بخشدار نختالو از روند اجرای عملیات آسفالتریزی این محور بازدید کردند.
برای ساخت دو دهنه پل و زیرسازی و آسفالت ریزی این مسیر به طول بیش از یک کیلومتر در مجموع ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع ملی اداره راهداری و حمل و نقل جادهای این شهرستان هزینه شده است.