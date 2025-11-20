به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ علی احمدی نماینده مردم شهرستان‌های میاندوآب، باروق و چهاربرج به همراه مریم مسرت فرماندار باروق و مرتضی علیزاده بخشدار نختالو از روند اجرای عملیات آسفالت‌ریزی این محور بازدید کردند.

برای ساخت دو دهنه پل و زیرسازی و آسفالت ریزی این مسیر به طول بیش از یک کیلومتر در مجموع ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع ملی اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای این شهرستان هزینه شده است.