فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش گفت: ۳۰ ویژه برنامه با شعار بسیج، مردم و اقتدار ملی از امروز تا ۵ آذر در ناحیه مقاومت، پایگاه‌ها، حوزه‌ها و سطح جزیره کیش اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ محمد میرزاده، گفت: نشست‌های فرهنگی و مسابقات ورزشی در رده‌های مختلف از فردا تا پنجم آذر در بخش‌های گوناگون برگزار می شوند.

او افزود: اول آذر، ویژه برنامه میثاق با شهدا، غبارروبی مزار شهدا و آیین تجلیل از بسیجیان فعال، مسابقات تئاتر و جشنواره‌های فرهنگی در سطح پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت برگزار می‌شوند.

سرهنگ میرزاده، خاطرنشان کرد: دوم آذر ، تجلیل از خانواده‌های بسیجی و ایثارگر و اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در مدارس برگزار می شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش، گفت: سوم آذر، برنامه‌های معرفتی و نشست‌های ترویجی بسیج، همراه با مسابقات ورزشی در رشته‌های مختلف در کیش اجرا می‌شوند.

سرهنگ میرزاده، گفت: فعالیت‌های عمومی هفته بسیج چهارم آذر با اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در کیش، تجلیل از بسیجیان نمونه در حوزه‌ها و ادامه برنامه‌های پایگاه ها برگزار خواهند شد.

او افزود: پنجم آذر مصادف با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، با تجمع و همایش بزرگ بسیجیان در کیش، اختتامیه مسابقات فرهنگی، ورزشی، هنری و برگزاری ویژه‌ برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج برگزار می شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش هدف از اجرای برنامه‌ها را گرامیداشت هفته بسیج، تقویت هویت مشارکت مردمی و ارتقای نشاط اجتماعی در کیش عنوان کرد.