پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: از امروز تا یکشنبه هفته آینده شاهد جوی آرام و پایدار در استان خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کبری غفوری نژاد گفت: امروز جوی آروم و پایدار را در استان پشت سر گذاشتیم و انتظار داریم این شرایط تا یکشنبه هفته آینده ادامه داشته باشد.
وی افزود: در این مدت گاهی سرعت وزش باد افزایش مییابد و در برخی مناطق استان به بازه قابل ملاحظه خواهد رسید.
غفوری نژاد اضافه کرد: از نظر نوسانات دمایی هم دماهای روزانه برای دو روز آینده روند افزایشی خواهد داشت.