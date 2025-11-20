به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کبری غفوری نژاد گفت: امروز جوی آروم و پایدار را در استان پشت سر گذاشتیم و انتظار داریم این شرایط تا یکشنبه هفته آینده ادامه داشته باشد.

وی افزود: در این مدت گاهی سرعت وزش باد افزایش می‌یابد و در برخی مناطق استان به بازه قابل ملاحظه خواهد رسید.

غفوری نژاد اضافه کرد: از نظر نوسانات دمایی هم دما‌های روزانه برای دو روز آینده روند افزایشی خواهد داشت.