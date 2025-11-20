پخش زنده
تیم فوتبال نوجوانان کشورمان برای حضور در مسابقات گروه D مقدماتی جام ملتهای آسیا وارد احمدآباد هند شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان ایران که عصر امروز برای حضور در مسابقات گروه D مقدماتی جام ملتهای آسیا با پرواز اختصاصی عازم احمدآباد هند شده بود، راس ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی (۱۶:۳۰ به وقت تهران) پس از پروازی حدود ۳ ساعت و نیم وارد این شهر شد.
شاگردان ارمغان احمدی از فردا تمرینات خود را در این شهر برای تقابل با تیمهای چین تایپه، فلسطین، لبنان و هند آغاز خواهند کرد.
برنامه دیدارهای تیم نوجوانان در این مسابقات به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر)
چین تایپه_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)
چهارشنبه ۲۶ نوامبر (۵ آذر)
ایران_ لبنان؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)
جمعه ۲۸ نوامبر (۷ آذر)
فلسطین_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)
یکشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر)
ایران_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)