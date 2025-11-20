وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به لرستان گفت: قدمت تاریخی ۶۵ هزار ساله که لایه‌های معنایی عمیقی به تمدن ایرانی می‌بخشد از ویژگی‌های برجسته لرستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید عباس صالحی امروز ۲۹ آبان در آئین اختتامیه دهمین دوره جایزه کتاب سال لرستان به نقش اقلیم‌های مختلف در شکل‌دهی به تمدن ایرانی اشاره کرد و گفت: لرستان به عنوان یکی از اقلیم‌های معنابخش کشور، در بازآفرینی، تداوم و تکامل مفهوم ایران نقش اساسی داشته است.

وی با اشاره به سه ویژگی برجسته لرستان افزود: قدمت تاریخی ۶۵ هزار ساله که لایه‌های معنایی عمیقی به تمدن ایرانی می‌بخشد، از ویژگی‌های برجسته لرستان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طبیعت بی‌نظیر زاگرس معنایی خاصی با هویت ایرانی ایجاد می‌کند و با توجه به اینکه بین طبیعت، هستی و معنا نسبت وجود دارد، این منطقه معنا‌های خاصی به تمدن ایرانی می‌بخشد.

صالحی با اشاره به آثار هنری لرستان از جمله شعر، ترانه و موسیقی افزود: بخشی از هویت ایران در طول تاریخ را می‌توان در لرستان مشاهده کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه تمدن ایرانی، تمدن کتاب است، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم ایران بماند، باید کتاب و کتاب‌خوانی بماند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب بر کتاب‌خوانی نیز ناظر بر همین نکته اساسی است.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، عمق هویت ایرانی در این اقلیم رقم خورد و ما شاهد حماسه‌های بی نظیری در لرستان بودیم که توجه بیشتر به این اقلیم معنابخش را می‌طلبد.