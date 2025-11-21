به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سعید معتمدی،مدیر مرکز روایت‌های حوزه هنری، در این مراسم با اشاره به هدف برگزاری برنامه «جان ایران» گفت: «این برنامه با هدف بزرگداشت شهدایی که از جان خود گذشتند تا ما در آرامش باشیم، برگزار می‌شود. معتمدی در ادامه افزود:«برنامه این هفته به بزرگداشت سردار شهید حاج عباس نیلفروشان اختصاص یافته است؛ مردی در امتداد حماسه و ایثار که باعث افتخار همه ملت ایران است.

در پایان این مراسم،از خانواده شهید نیلفروشان تجلیل شد. تصاویر این مراسم نیز امروز ثبت و ضبط شده است.