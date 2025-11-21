پخش زنده
مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج عباس نیلفروشان در حوزه هنری اصفهان برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سعید معتمدی،مدیر مرکز روایتهای حوزه هنری، در این مراسم با اشاره به هدف برگزاری برنامه «جان ایران» گفت: «این برنامه با هدف بزرگداشت شهدایی که از جان خود گذشتند تا ما در آرامش باشیم، برگزار میشود. معتمدی در ادامه افزود:«برنامه این هفته به بزرگداشت سردار شهید حاج عباس نیلفروشان اختصاص یافته است؛ مردی در امتداد حماسه و ایثار که باعث افتخار همه ملت ایران است.
در پایان این مراسم،از خانواده شهید نیلفروشان تجلیل شد. تصاویر این مراسم نیز امروز ثبت و ضبط شده است.