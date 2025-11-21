در مراسمی، از سال‌ها تلاش علمی و فرهنگی پروفسور مهدی گلشنی، استاد برجسته فیزیک و چهره ماندگار علمی کشور قدردانی شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان ،در این مراسم که با رونمایی از تمبر یادبود این دانشمند فرهیخته همراه بود بیش از پنج دهه فعالیت مؤثر وی در توسعه علوم پایه، فلسفه علم و ارتباط علم و دین در ایران گرامی داشته شد.

پروفسور گلشنی، متولد ۱۳۱۷ در اصفهان، از سال ۱۳۴۹ تاکنون عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف بوده و از ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۸ به‌عنوان استاد این دانشگاه فعالیت کرده است.

این دانشمند فرهیخته دارای لیسانس فیزیک از دانشگاه تهران و دکترای فیزیک از دانشگاه کالیفرنیا برکلی است. او سابقه حضور در مسئولیت‌های مهم دانشگاهی و علمی کشور از جمله عضویت پیوسته فرهنگستان علوم و ریاست گروه علوم پایه آن، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی ،ریاست دانشکده فیزیک دانشگاه شریف، معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه شریف ، بنیان‌گذاری و ریاست گروه فلسفه علم دانشگاه شریف،ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.

پروفسور گلشنی از چهره‌های تأثیرگذار در شکل‌گیری نهادها و جریان‌های علمی نوین در ایران به شمار می‌رود.

پایه‌گذاری اولین دوره دکتری فیزیک و پویاسازی تحقیقات «فیزیک بنیادی» در ایران ، ایجاد اولین گروه فلسفه علم در کشور و توسعه تحقیقات «علم و دین» و «فیزیک و فلسفه» ، مشارکت در تأسیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ، عضویت مؤسس انجمن بین‌المللی علم و دین و همکاری در پروژه‌های علمی جهانی از مهم‌ترین خدمات علمی و فرهنگی این دانشمند است.

پروفسور گلشنی در طول سال‌ها فعالیت علمی، جوایز و افتخارات متعددی کسب کرده که از جمله آن می توان به استاد نمونه دانشگاه صنعتی شریف و آموزش عالی کشور، چهره ماندگار فیزیک، دریافت نشان درجه یک دانش، دریافت جایزه علامه طباطبایی، برنده دو دوره جایزه کتاب سال ایران و دریافت جایزه تمپلتون برای درس علم و دین اشاره کرد.