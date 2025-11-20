پخش زنده
یک هفته مانده به انتشار گزارش بودجه دولت انگلیس، نتیجه تازهترین نظرسنجی نشان میدهد اعتماد مردم این کشور به سیاستهای اقتصادی دولتشان، کمتر از یک درصد است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه دیلی میل نوشت در دورانی که حزب کارگر، دولت انگلیس را اداره میکند، میزان اعتماد مردم این کشور به اقتصاد، به کمترین میزان کاهش یافته است.
به نوشته دیلی میل، اکنون فقط کمتر از یک درصد از مردم انگلیس معتقدند که اقتصاد این کشور، در "حالت خیلی خوب" قرار دارد. دیلی میل نوشت براساس گزارش نظرسنجی اخیر، ۴۴ درصد از مردم انگلیس معتقدند که اقتصاد این کشور، در وضعیت "نسبتا بد" قرار دارد و ۳۵ درصد نیز میگویند حال اقتصاد انگلیس، "خیلی بد" است.
روزنامه دیلی میل به نقل از موسسه نظرسنجی "یو گوو" (YouGov)، نوشت فقط کمتر از یک درصد از مردم انگلیس میگویند عملکرد اقتصادی "ریچل ریوز"، وزیر خزانه داری و "کایر استارمر"، نخست وزیر انگلیس، "خیلی خوب" است و ۱۳ درصد نیز میگویند عملکرد اقتصادی دولت، "نسبتا خوب" است. بدین ترتیب، ۷۷ درصد از مردم انگلیس، عملکرد اقتصادی دولتشان را کاملا یا نسبتا "بد" میدانند.