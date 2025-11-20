به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، ترامپ در رسانه‌های اجتماعی این دیدار را اعلام کرد و مدعی شد ممدانی درخواست ملاقات داده است. ادعایی که رئیس‌جمهور آمریکا با خطاب‌کردن او به‌عنوان «شهردار کمونیست نیویورک» مطرح کرد، در حالی‌که ممدانی یک سوسیالیست دموکرات است.

ممدانی هم که همواره منتقد سرسخت ترامپ بوده است، در بیانیه‌ای خبر این دیدار را تأیید کرد و گفت که تیم او برای طرح نگرانی‌های مردم نیویورک با رئیس‌جمهور تماس گرفته است.

نیویورک تایمز در این باره نوشت: ترامپ در جریان رقابت انتخاباتی بار‌ها به ممدانی حمله کرده و حتی در لحظه آخر از رقیب او، اندرو کومو، حمایت کرده بود؛ با این حال منابع نزدیک به کاخ سفید می‌گویند ترامپ در محافل خصوصی ممدانی را «سیاستمداری کاربلد و خوش‌بیان» توصیف کرده است. با نزدیک‌شدن مراسم تحلیف اول ژانویه، ممدانی تلاش می‌کند که نقاط مشترکی با دولت ترامپ پیدا کند؛ از جمله همکاری برای کاهش قیمت مواد غذایی. او در کارزار انتخاباتی خود وعده‌هایی مانند ثابت نگهداشتن اجاره‌خانه، رایگان‌کردن اتوبوس‌ها و ایجاد شبکه فروشگاه‌های مواد غذایی دولتی مطرح کرده بود. با وجود این تلاش‌ها برای تعامل، ممدانی تأکید کرده در برابر هر اقدامی از سوی دولت فدرال که به ضرر نیویورکی‌ها باشد خواهد ایستاد. او در سخنرانی پیروزی خود خطاب به ترامپ گفته بود: «برای رسیدن به هرکدام از ما، باید از همه ما عبور کنی.»

ممدانی یک مسلمان شیعه مذهب است که در اوگاندا از والدینی هندی‌تبار به دنیا آمده و از کودکی به نیویورک مهاجرت کرده است.

ترامپ در پست اخیر خود نام میانی ممدانی، «کِوامه»، را داخل گیومه گذاشته بود؛ نامی که به گفته ممدانی، پدرش برای ادای احترام به «کِوامه نکرومه»، نخستین رئیس‌جمهور غنا، انتخاب کرده است.

نیویورک‌تایمز افزود که ممدانی روز چهارشنبه پیش از اعلام خبر دیدار، همراه با کمیسر پلیس، جسیکا تیش، از یادبود پلیس بازدید کرده و اعلام شد که او در سمت خود باقی خواهد ماند، اقدامی که همراه با درخواست مشترک آنها از ترامپ برای اعزام نکردن گارد ملی به نیویورک صورت گرفت.

به نوشته نیویورک تایمز، سخنگوی ممدانی این ملاقات را «رویه‌ای معمول برای دولت‌های تازه‌منتخب شهری» توصیف کرده و گفته است شهردار منتخب قصد دارد در واشنگتن درباره «امنیت عمومی، امنیت اقتصادی و دستورکار معیشتی که بیش از یک‌میلیون نیویورکی به آن رأی داده‌اند» با رئیس‌جمهور گفت‌و‌گو کند.