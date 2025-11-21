به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ در ایام فاطمیه، که عطر نام مادر در فضا پیچیده، و در آستانه سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، این شهر میزبان ۹ مهمان گمنام بود.

شهیدانی که با بی‌نشانی‌اش، یادآور غربت و گمنامی مادر است.

مناطق وزوان و دماب دهق هم پیکرهای اهالی بهشت را در آغوش کشیدند و با این لاله های فاطمی وداع کردند.

تعداد شُهدای گُمنام در طول هشت سال دفاع مقدس ۱۳ هزار نفر است که تاکنون پیکر بیش از ۱۱ هزار شهید تفحص شده است.

استان اصفهان در طول هشت سال دفاع مقدس علاوه بر ۵۰ هزار جانباز، سه هزار و ۵۰۰ آزاده و هزار مفقودالاثر، بیش از ۲۳ هزار شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است.

۱۰ درصد از جامعه ایثارگری کشور متعلق به اصفهان است و حدود ۳۰۰ هزار رزمنده از این استان در جنگ تحمیلی شرکت کردند.

حرکت کاروان اهالی بهشت از سال ۱۴۰۰ با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدان و پیوند دوباره مردم با ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی در استان اصفهان آغاز شده است.