طلای رحمان عموزاد در بازیهای کشورهای اسلامی
رحمان عموزاد با شکست تمامی حریفان، مدال طلای وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی را به گردن آویخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
رحمان عموزاد پهلوان نام آشنای استان که اهل شهرستان بهشهر است، در مسیر قهرمانی، در دور اول نجیب حسنی از افغانستان را ۱۱-۰، در دور بعد امیدجان جلالاف از ازبکستان را ۴-۰ و در نیمهنهایی علی رحیمزاده از آذربایجان را ۷-۰ مغلوب کرده بود.
عموزاد در دیدار نهایی با نتیجه قاطع ۱۲ بر ۲، عبدالمجید کودیف، دارنده مدال برنز جهان از تاجیکستان را مغلوب کرد و بر سکوی قهرمانی ایستاد.
این افتخارآفرینی در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی به دست آمد و چهارمین مدال طلای رحمان عموزاد در این رقابتها محسوب میشود.