به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس رسانه‌های محلی ونزوئلا عصر چهارشنبه از وقوع انفجار و آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی پتروسدنیو در ایالت آنزوآتگی خبر دادند که در پی آن، نیرو‌های امدادی برای مهار حریق و ایمن‌سازی منطقه، اقدام به تخلیه کارکنان این مجتمع صنعتی کردند.

منابع خبری در ونزوئلا گزارش دادند که عصر روز چهارشنبه (به وقت محلی)، صدای انفجاری شدید در مجتمع برودتی "خوزه آنتونیو آنزوآتگی" واقع در ایالت شرقی آنزوآتگی شنیده شده و به دنبال آن، آتش‌سوزی گسترده‌ای در واحد نفتای پالایشگاه "پتروسدنیو" (Petrocedeño) رخ داده است.

بر اساس اطلاعات اولیه منتشر شده، بلافاصله پس از وقوع حادثه، پروتکل‌های ایمنی فعال شده و تمامی کارکنان این مجتمع بزرگ صنعتی که نقش مهمی در فرآوری نفت فوق سنگین ونزوئلا دارد، تخلیه شده‌اند. تیم‌های آتش‌نشانی و گروه‌های فنی هم‌اکنون در محل حادثه حضور دارند و در تلاش برای مهار شعله‌های آتش و جلوگیری از گسترش آن به سایر واحد‌ها هستند.

تاکنون گزارش رسمی درباره علت دقیق این انفجار یا آمار احتمالی مصدومان منتشر نشده است، اما منابع غیررسمی از عدم وجود تلفات انسانی خبر می‌دهند. مقامات ذی‌ربط اعلام کرده‌اند که تحقیقات برای تعیین منشأ این حادثه در حال انجام است و جزئیات تکمیلی در ساعات آینده از طریق بیانیه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است پالایشگاه پتروسدنیو یکی از ارکان حیاتی صنعت نفت ونزوئلا در منطقه شرق این کشور محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند بر روند تولید و فرآوری نفت تأثیرگذار باشد.