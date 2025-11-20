به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در مراسمی، تعدادی از فرزندان کارکنان نیروی انتظامی شهرستان سلسله آغاز بندگی و عبودیت خود را جشن گرفتند.

حجت الاسلام امیدی، امام جمعه سلسله در این مراسم، رسیدن به سن تکلیف را بهترین فرصت برای راز و نیاز با پروردگار عنوان کرد که باید شکرگزار آن باشیم.

حجت الاسلام ابراهیمی، مسئول عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی سلسله هم، ایجاد روحیه نشاط و شادابی را بین خانواده‌های فراجا ضروری دانست و افزود: برای روحیه فرزندان فراجا برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته شده است.

برپایی نماز جماعت، اجرای سرود، آشنایی با احکام دینی، پرسش و پاسخ و اهدای جوایز از جمله برنامه‌های این مراسم بود.