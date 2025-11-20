به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،نعمت الله پایان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره هفته نگارگری تبریز هنر نگارگری را فراتر از تصویرگری عنوان کرد و گفت: نقش و اهمیت هنر در انتقال اندیشه و فرهنگ ایرانی بسیار پراهمیت است و باید از فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی صیانت و آن را تقویت کنیم.

وی افزود: برگزاری این جشنواره‌ها فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعداد‌های جوان و ارج نهادن به میراث غنی ایرانی اسلامی است و بهره گیری از این ظرفیت و خلاقیت نقش بسزایی در تبیین زیبایی‌های نگارگری ایرانی و بستر سازی برای رشد و تعالی این هنر دارد.

پیربابایی رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز در این مراسم با اشاره به جایگاه دیرینه هنر در استان گفت: در راستای تقویت و اعتلای هنر امسال مقطع تحصیلی دکتری هنر‌های تجسمی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز دایر شده است.