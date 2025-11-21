در بیست و هشتمین میز خدمت معدن و صنایع معدنی با حضور وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی و مدیرکل صمت استان تهران در محل اداره کل صمت این استان برگزار و ۶۲ مصوبه تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه تمامی چالش‌ها و مشکلات با موضوع معدن و صنایع معدنی توسط فعالان این حوزه مطرح و رسیدگی شد.

معاون وزیر صمت گفت: از اسفند ۱۴۰۳ تا کنون به پرونده ۲۷ استان رسیدگی که منجر به ۱۳۷۵ مصوبه شده است.

وجیه الله جعفری افزود: در بیست و هشتمین میز خدمت، پرونده‌های استان تهران مورد بررسی قرار گرفت و منجر به ۶۲ مصوبه شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی در صدر هیئتی از مدیران کل این حوزه در قالب زمان بندی، از زمستان ۱۴۰۳ در استان‌های کشور حاضر و به موضوعات حوزه رسیدگی می‌کنند.

همجنین در فراخوان سازمان‌های صمت استان ها، میز خدمت برگزار و تمامی فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی موضوعات و درخواست‌های واحد خود را به این میز آوردند.