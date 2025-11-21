با حضور استاندار آذربایجان شرقی، نمایندگان مجلس و مدیران‌ کل دستگاه‌های اجرایی و همزمان با هفته بسیج از مجموعه ده جلدی وصایای کامل شهدای استان آذربایجان‌شرقی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مجموعه ده جلدی وصایای کامل شهدای استان آذربایجان‌شرقی حاصل سال‌ها تلاش مستمر، پژوهش دقیق و گردآوری گسترده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان است.

این مجموعه ارزشمند با هدف حفظ آثار فرهنگی و معنوی شهدای گرانقدر و انتقال پیام‌ها و ارزش‌های ماندگار آنان به نسل امروز و آینده تدوین شده است.

در فرآیند تدوین این دایره‌المعارف ماندگار، مستندترین و معتبرترین منابع موجود مورد بهره‌برداری قرار گرفته از جمله اسناد و وصایای نگهداری‌ شده نزد منسوبین و والدین معظم شهدا، پرونده‌های ایثارگری و سایر منابع رسمی.