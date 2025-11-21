پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس انرژی اتمی گفت: حتی اگر پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل هم برود در شورای امنیت از یکجانبه گری خبری نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای ابراهیم عزیزی؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر موضوع «تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس انرژی اتمی» را تشریح کرد و به پرسشها در این باره پاسخ داد. متن کامل این گفتوگو به شرح زیر است:
سؤال: یکی از اخبار شاید مهمترین خبر امروز در سطح دنیا؛ موضوع شورای حکام بود، از اینجا شروع کنیم که امروز برای چه شورای حکام جلسه تشکیل داد؟
ابراهیم عزیزی؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: امروز و مجدداً شورای حکام در یک اقدامی که قابل پیشبینی هم بود و پیشبینی میکردیم که شورای حکام، چون متأسفانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها هم گفتیم از آن مسیر فنی، حرفهای و چارچوبی که اساساً آژانس برای آن پایهگذاری شده، خارج شده و به یک باشگاه سیاسی تبدیل شده و کشورهای اروپایی و آمریکاییها هم مدتهاست که به عنوان یک ابزار از آن استفاده میکنند، بر همین مبنا این پیش بینی میشد که شورای حکام اقدام به قطعنامه علیه ایران اسلامی داشته باشد که امروز هم با ۱۹ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع قطعنامهای را علیه ایران اسلامی تصویب و اعلام کردند که خود این ۱۹ رأی موافق نسبت به آرایی که قبلاً در نشستها و قطعنامههای قبلی ما شاهد بودیم، خود این یک کاهش و ریزشی دارد.
سؤال: رأی ضعیفی بود؟
عزیزی: بله، این ترکیب از اعضا؛ این ۳۵ کشور عضو، آن تعداد ۱۹، آن ۱۲ رأی ممتنع، اصلاً این سه کشوری که به عنوان رأی مخالف به این قطعنامه رأی ندادند، خود این یک موضوع جدی است و قابل تجزیه، تحلیل و نتیجهگیری خوبی هم میشود از آن گرفت که اساساً بسیاری از کشورها به اهداف پنهان کشورهایی که بانی این قطعنامه و قطعنامههای قبلی پی میبرند. یک بررسی هم همکاران ما و برادران سازمان انرژی اتمی روی کشورها و میزان جمعیت داشتند که این هم خود؛ خیلی خوب است. فرصتی فراهم شود برادران خوب ما از سازمان انرژی اتمی دعوت شوند بیایند تحلیلی روی این کشورها، ارقام، آمار و نوع برخوردشان را داشته باشند؛ برای مردم ما خیلی جالب است. در این قطعنامه امروز مواردی را تصویب کردند و از ایران عزیز ما خواستههایی داشتند که از همین جا میخواهم به محتوای این قطعنامه اشاره کنم.
سؤال: شورای حکام لزومی داشت در این که یک جلسهای را در خصوص پرونده هستهای ایران تشکیل دهد؟
عزیزی: عرایض قبلم ناظر به همین موضوع هم بود؛ اگر سوابق ایران را بررسی کنید، آن چه در این مدت اتفاق افتاده، ما در رابطه با موضوع آژانس، ما طلبکار هستیم، آژانس بدهکار ماست. آژانس و شورای حکام اگر بر پایه همان وظایف ذاتی، بر اساس مواد قانونی، بر اساس آن چه فلسفه این سازمان است، بخواهیم موضوع را بررسی کنیم، کاملاً به این نتیجه میرسیم که نه تنها نباید امروز قطعنامهای را علیه ما تصویب میکرد، بلکه باید میآمد آمریکاییها و رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنها را به علت این که یک کشوری که هم عضو انپیتی و هم عضو پادمان است، محکوم میکرد.
سؤال: کشوری که در سه سال اخیر بیش از ۹ تا ۱۱ بار خود آژانس در پایبندی ما...؟
عزیزی: این که شما و همه دنیا میدانند؛ به هر حال هیچ کشوری شفافتر از ایران با آژانس برخورد نکرده است و آژانس چه سابقه بدی از خود به جا میگذارد و در اذهان و تاریخ این رفتار ثبت و ضبط میشود، آیندگان قضاوتهای بدی...، البته ما بارها گفتیم؛ تکیه به سازمانهای بینالمللی، تکیه به دیوار کاغذی است، نباید خیلی به آن اعتماد کرد، چون فلسفه وجودی آنها؛ به هر حال نمایی دارد اما در عمق آن؛ ساخته و پرداخته ابرقدرتها هستند. این نکته را هم یادآور شوم؛ ملت ما این عرض بنده را تصدیق میکنند؛ ما باید از آژانس طلبکار باشیم که هستیم، آژانس بدهکار ماست، چرا به وظایف خود، خوب عمل نکرد، مگر کشوری که عضو انپیتی است، مگر کشوری که یک پادمان را در این مسیر به امضا رسانده، نباید از مزایای آن بهرهمند شود. حداقل مزایای ما از این عضویت، این بود که این کشورها میآمدند عملیات آمریکاییها را علیه مراکز هستهای ما محکوم میکردند؛ یک بیانیه ندادند، حتی یک اظهار تأسف نکردند، چطور است وقتی یک کشور عضو این طور تأسیسات هستهای آن مورد حمله قرار میگیرد، خود آمریکاییها هم که میگویند زدیم نابود کردیم، هیچ چیز نمانده، خیلی راحت هم میگویند، اصلاً چیزی به نام هستهای ایران نمانده، به خیال و ادبیات خودشان، ولی چه میشود که آژانس به وظایف خود عمل نمیکند؟ چه میشود که مدیرکل اصلاً هیچگونه اعتنایی به وظایف خود نمیکند؟ چه میشود باز هم تحت سلطه میآیند قطعنامهای را صادر میکنند؛ کشوری که آسیب دیده را دوباره محکوم میکنند، میگویند چرا همکاری نمیکنید؟ چه همکاری باید میکردیم که نکردیم؟
سؤال: الان از ما چه خواستند؟
عزیزی: امروز قطعنامه شورای حکام چند موضوع را ایران خواسته که به بخشی از آنها اشاره میکنم. در این قطعنامه از ایران خواسته شده که غنیسازی را در ایران به حالت تعلیق دربیاورید، یعنی شما نباید غنیسازی داشته باشید. این اولین خواسته آمریکاییها از ایران است؛ این جای بحث فراوان دارد، خیلیجاها این را یادآور شدم؛ وقتی ما صنعت هستهای آن هم صنعت صلحآمیز هستهای، صنعتی که بارها خود بنده این را عرض کردم به مردم خوبم در نشستها در جاهای مختلف؛ اصلاً باید به این بگوییم صنعت هستهای، باید بگوییم صنعت زندگی، چون واقعاً امروز دیگر هیچ کدام از نیازهای امروز و آینده ما بدون صنعت هستهای امکان فعالیت ندارد، بازدیدی را همکاران بنده از رآکتور تهران داشتند، دوستان دانشمند ما و عزیزان ما در سازمان انرژی اتمی؛ آقای اسلامی و سایر همکاران ایشان، این طور میگفتند که امروز بالغ بر ۹۰ درصد نیازهای کشور از کشاورزی، پزشکی، انرژی و ... نیازمند این صنعت است. واقعیت هم همین است. امروز مگر مشکل آب نداریم، اگر بخواهیم برویم سراغ صنعت آبشیرینکن، باید برویم سراغ صنعت هستهای، امروز مگر ما ناترازی انرژی نداریم؛ ناترازی انرژی را قطعاً باید از تولید برق هستهای دنبال کنیم. البته دنیا مخصوصاً کشورهای سلطهگر و به ویژه برخی از کشورهای اروپایی خودشان دارند و برای خود یک امر ضروری میدانند، اما به کشوری مثل ایران که میرسد، البته بارها گفتیم و رهبر معظم انقلاب؛ مشکل اینها هستهای نیست، مشکل آنها این ایستادگی و آن عظمتی است که ملت ایران سالها خلق کرده و الگویی که برای بسیاری از کشورها شده و آن روحیه شجاعت، مردانگی و عزتآفرینی است که در جهان اسلام و خیلی از کشورها که بحث آن جداست. امروز یکی از بحثهای مهم و خواسته آنها در این قطعنامه این بوده که ایران باید غنیسازی را به حالت تعلیق درآورد، خواسته دوم آنها این بوده که باید بازفراوری را هم ایران به حالت تعلیق درآورد.
سؤال: بازفراوری را تعریف میفرمایید؟
عزیزی: بله، روی موضوع فعالیتهای مرتبط با آب سنگین گفتند نباید ایران هیچ گونه فعالیتی داشته باشد و گفتند کلیه فعالیتهای مرتبط با تحقیق و توسعه نیز باید تعلیق شود.
سؤال: یعنی تحقیق هم نکنیم، درس هم نخوانید، پژوهش هم نکنید؟!
عزیزی: یعنی عملاً و علناً یک وقت ما میگوییم خواستههای عجیب و غریبی است؛ یک کشور عضو است، حق مسلم آن هم هست، قوانین انپیتی و پادمان همه همین اجازه را میدهد و همه را هم رعایت کرده، شفاف هم برخورد کرده، امروز به هر حال میآیند قطعنامهای را علیه ما صادر میکنند و در آن قطعنامه میگویند شما باید کلیه فعالیتهای مرتبط با تحقیق و توسعه را تعلیق کنید، من نمیدانم واقعاً به این جماعت چه میشود گفت و چه باید گفت؟
سؤال: برای افکار عمومی جهان چه پاسخی دارند؟ چون حدود ۲۰ سال پیش وقتی میخواستیم عضو انپیتی شویم، همین دایره فشارها روی ما بود که عضو شوید، حالا که عضو شدیم، آمدیم نشستیم، همه قوانینی را که خیلی از آنها که داخل انپیتی هستند، رعایت نمیکنند ما رعایت میکنیم، بعد دوباره برای ما هم قطعنامه صادر میشود؟
عزیزی: حالا این که اینها به افکار عمومی چه جواب دهند؟ اگر میخواستند به افکار عمومی جواب بدهند و به افکار عمومی جوابگو بودند که این همه جنایت را در غزه، سودان، کشورهای مختلف آزادیخواه و کشورهایی که به دنبال رسیدن به خواستهها، اهداف و آرمانشان هستند نمیکردند. معمولاً افکار عمومی برای نظام سلطه و برخی کشورهای همپیمان به ویژه آمریکاییها خیلی مهم نیست، مگر این که احساس کنند افکار عمومی به سمتی میرود که حیثیت آنها را لگدمال میکند؛ مثل قضیه حرکت کاروان دریایی. در این قطعنامه امروز یک موضوع دیگر را هم مطرح کردند که شش قطعنامه قبلی شورای امنیت سازمان ملل هم باید دوباره احیا شود که بحث جدی دارد، اصلاً خود آن شش قطعنامه دیگر هیچ گونه مبنای قانونی ندارد.
سؤال: وزیرخارجه هم امروز اعلام کرد؟
عزیزی: اصلاً هیچ مبنای قانونی ندارد، اصلاً این موضوعیت ندارد، رئیس دورهای شورای امنیت اعلام کرد اصلاً موضوعیت ندارد، حالا امروز دوباره...، ما یک عبارتی داریم؛ میگوییم کاه کهنه را به باد دادن است. دوباره برگشتند میگویند آن شش قطعنامه را ایران باید...، موضوع بعدی؛ دسترسی دادن به سایتهای آسیب دیده را خواستند.
سؤال: موضوعی که از اول رئیس آژانس دائم مطرح میکرد؟
عزیزی: بله، این هم از آن موضوعات بسیار مهم است. آمدند یک جایی را خودشان میگویند زدیم نابود کردیم، ایمنی آن را از دست دادند ایرانیها، شرایط آن طور؛ اصلاً ترسیم خود آمریکاییها از عملیاتشان، میگویند دسترسی بدهید؟
سؤال: اگر حرفتان درست است، دسترسی میخواهید چه کار؟
عزیزی: اگر شما الان به این باور رسیدید که آنجا را زدید و نابود کردید، دسترسی به صنعت هستهای را برای چه میخواهید؟ ضمن این که اساساً آن جا از نظر ایمنی شرایطی برای این کار تا حالا نداشته، بارها هم گفتیم، چه کسی تضمین میکند آن جا اتفاقی نیفتد؟ حادثهای برای کسی که میآید؟ بحث بعد هم که دراین قطعنامه مورد تأکیدبوده؛ وضعیت مواد ۶۰ درصد را هم گزارش کنید، چرا ما گزارش کنیم؟ آمریکاییها که میگویند این طور و آن طور کردیم، زدیم و نابود کردیم، الان گزارش میدهند که، این چیست، اصلاً ما نفهمیدیم؛ از یک طرف آمریکاییها میگویند که همه آن مواد، امکانات و ... را...، از یک طرف میگویند جمهوری اسلامی ایران گزارش بدهد. نوع خواسته نشان دهنده این است که موضوع؛ سیاسی است. مرتبط و منطبق با اصلاً وظایفی که هم آژانس، شورای حکام و مدیرکل و ... اصلاً نیست، نمیخواهند اصلاً در این چارچوب؛ حرف منطقی بزنند و بشنوند. چون بیشتر الان آژانس شده یک باشگاه سیاسی، از یک باشگاه سیاسی هم نباید بیشتر از این انتظار داشته باشید.
سؤال: نوع ادبیاتی که امروز به کار برد، یک ادبیات زورگویانه بود، بدون تعارف؛ صرفاً زورگویانه بود، این زورگویانه بودن این نوع ادبیات در حالی است که آژانس و شورای حکام حتی در مورد خواسته این که میخواهیم بیاییم تأسیسات بمباران شده ایران را بازدید کنیم، از محکوم کردن بمباران تأسیسات هستهای که خطر آن فقط برای مردم ایران نیست، خطر تأسیسات هستهای برای کل دنیاست، حتی از محکوم کردن این حمله ددمنشانه هم خودداری کردند، معنای این پارادوکس و دوگانه بودن چیست؟
عزیزی: این هم نکته بسیار خوب و مهمی است. برداشت و اعتقاد ما این است؛ همکاران و عزیزان ما در سازمان انرژی اتمی هم اتفاقاً امروز مذاکرات و گفتگوهایی که باهم داشتیم؛ در همین موضع بودند. برداشت الان این است؛ شورای حکام و آژانس در خلأ به سر میبرند و در فضای دیگری هستند، نمیدانند، شاید به این باور نرسیدند. اول؛ حمله به مراکز هستهای مغایر بند 2 ماده 4 سازمان ملل است، بیایند پاسخ دهند؛ بگویند چرا به یک مرکزی حمله شده که این مغایرت دارد با این مواد قانونی؟ بند 2 ماده 4 سازمان ملل این را محکوم میکند و میگوید مغایرت دارد. اصلاً این اقدامی که امروز انجام دادند مغایر هم قطعنامههای کنفرانس عمومی و هم مغایر با اساسنامه خود آژانس است. این اقدامی که اتفاق افتاد؛ این حمله و اتفاقات، همه با آن وظایف و مأموریتهای سازمان و آژانس در مغایرت است، اما سکوت محض، بعد این خواستهها، شما وقتی اینها را کنار هم میگذارید، در ضعیفترین حالت باید آژانس میآمد یک بیانیه میداد، ولی نداد.
سؤال: بیانیه نمیخواهیم، یک محکومیت؟
عزیزی: همین را میگویم؛ یک محکومیت هر چند نمایشی. هیچ عکسالعملی از بانیان این قطعنامه امروز ما در این ایام ندیدیم. وقتی یک قطعنامهای صادر شود، مغایر با اساسنامه، قوانین و مقررات انپیتی، وظایف و رسالتهای آژانس است و مسئولیت و مأموریت اخلاقی آنها حکم میکرد که بیایند به عنوان یک عضو به هر حال محکوم میکردند و به قول شما، یک اعتراض یا بیانیه نمایشی؛ هیچ اتفاقی نمیافتد، شما از این جماعتی که بانی این اقدام بودند و این رفتارها را هم نه تنها محکوم نکردند، بلکه مسبب آن بودند، اصلاً چه انتظاری میتوانیم داشته باشیم. ملت ما از اینها چه انتظاری میخواهد داشته باشد؟ شاید این انتظار، انتظار بیهودهای است که ما میخواهیم آژانس، شورای حکام، البته من در ادامه عرض میکنم ما وظایف و مسئولیتهایی داریم؛ ما در این مقطع تاریخی انقلاب اسلامی و برای دفاع از منافع و امنیت ملی، رسالت سنگینی داریم که به آن اشاره میکنم؛ چه خواهیم کرد، چه میکنیم و چه وظایفی داریم. ما که کوتاه نمیآییم، حتما اینها را بیپاسخ نمیگذاریم. ولی خواستم این را یادآور شوم، چون دیدم تأکید میکنید اینها چرا این طور میکنند؟ اینها این و ذاتشان این است؛ ذات رفتارشان این است که آنچه برای آن تشکیل شدند، بنا گذاشته شده که فلسفه وجودی آنها در این مسیر را کنار گذاشتند؛ میبینند آمریکاییها و برخی کشورهای اروپایی، البته باز تأکید کنم اگر برگردیم به آن اعداد، ارقام، کشورها و آن ۳۵ عضو شورای حکام و آن ۱۹ رأی، آن ۱۲ رأی ممتنع و آن سه رأی مخالف، که حالا اگر جمعیت را هم لحاظ کنیم؛ بالأخره ببینید چه اتفاقی افتاده؟
سؤال: یک نکته خیلی طنز ماجرای امروز؛ این بود که در پایان این قطعنامه یک جملهای گفته شد که اگر افکار عمومی جهان با دقت به این جمله نگاه کند، کاملاً از حیث انتفاع کل صحبتهای این شورای حکام را باید کنار بگذارد. شورای حکام در آخر این قطعنامه؛ حق غنیسازی را برای ایران محفوظ دانسته، در کنار آن؛ این...
عزیزی: علت این که اینها میآیند این قطعنامه را علیه ملت ایران و منافع ملی ما تصویب میکنند، باصراحت این خواستهها را میخواهند و در انتها یک پاراگرافی را باز میکنند که غنی سازی حق ایران است و به عبارتی شاید میخواهند آن آبروی خودشان را در این بخشی از این قطعنامه به نظرم میآید برای اندک آبروی خودشان اول است، این یک، دوم هم این است که این نشان میدهد که به صراحت که یک رفتار کاملا سیاسی است که آژانس دنبال میکند و منطق حرفهای ندارد.
منطق سازمانی ندارد و با هیچ کدام از اصول سازمان هم در تطبیق و انطباق نیست، طبیعتا اگر عرض قبلیام را دقت کرده باشید، وقتی آژانس و مدیرکل و برخی از بانیان این قطعنامه را کنار هم بچینیم، بانیان و حامیان این قطعنامه و پیشنهاد دهنده و مدیریت کننده همه اینها این کاملا نشان میدهد که وقتی که یک مجموعه حرفهای برود به سمت یک رفتار کاملا سیاسی نباید جز این انتظار داشته باشیم که هیچ کدام این سه ضلع با هم منطبق باشند.
ما یکی از دستاوردهای بزرگ جنگ ۱۲ روزه مان یک اتحاد بی نظیر در بین مردم، دولت و همه ارکان کشور بود.
هر بخشی را که میدیدیم در یک جنگ ۱۲ روزه یک صدا داشتند و یک خروجی ازهمه ما ملت ایران با هر فکری و با هر دسته و گروه و سیاستی یک صدا بیرون آمد و همین باعث شد که ما پیروز شویم در آن جنگ ۱۲ روزه نسبت به اتفاقی که برای ما افتاد.
سوال: در قبال پرونده هستهای و موضوعی که اعضای شورای احکام به وجود آوردند و مجلس و دولت و شورای عالی امنیت ملی و همه ارکان نظام یک صدا داشته باشند چه تدابیری اندیشیده شده است؟
عزیزی: از شما و همه عزیزان اجازه میخواهم روی این بند و موضوع وقت بیشتری بگذاریم که بسیار موضوع مهم و ضروری است.
اول این که این را یادآور شوم که قطعنامه امروز به وقت ایران شاید ساعت ۲ بود، ساعت ۱۴ به وقت ایران این تصویب شد که بلافاصله تماسها و هماهنگیهای خوبی صورت گرفت.
البته از قبل هم مجموعه برادران خوب ما در سازمان انرژی اتمی روی مفاد و مواد احتمالی قطعنامه وقت گذاشته بودند و خودشان را برای پاسخ قاطعانه آماده کرده بودند.
حتما شورای عالی امنیت ملی هم جلسه میگذارد و هم تصمیم میگیرد.
مجلس شورای اسلامی که به ویِژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از زمانی که قطعنامه تصویب واعلام شد هماهنگیها را انجام دادیم و روز شنبه ساعتهای ۹ صبح در کمیسیون وقت گذاشتیم و جلسه گذاشتیم و با مسئولین مربوطه همه بیایند و بشینیم و یک هماهنگی و هم افزایی و تبادل نظر داشته باشیم.
این فرمایش شما یک موضع واحدی و یک اقدام واحد و منسجم، متحد و مبتنی بر منافع ملی با رویکردی که حتما در ذات خودش هوشمندانه هم است و تصمیمات خوبی خواهیم گرفت.
اما چند نکته را لازم میبینم به عنوان مواضع ملت ایران و مجلس شورای اسلامی و مسئولین در این فرصت استفاده کنند و یادآور شوم.
امیدوارم که هم بانیان این قطعنامه و هم کسانی که قراره خودشان را به شکلی بلاخره به یک عبارتی بگویم که نمیدانم به خواب زدهاند و نمیخواهند واقعیت را قبول کنند و نمیپذیرند که علیه ملت ایران، ملتی که در جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد روی اصول و آرمان هاش، نه فقط در جنگ ۱۲ روزه این ۴۲ و خوردهای سال انقلاب اسلامی در همه صحنهها، ایستادگی میکند، علی القاعده این نوع قطعنامهها تاثیری نخواهد داشت.
برای یک نکته این جا بگویم، کشوری که آمدند مراکز هسته ایش را بمباران کردند از چی میخواهند بترسانند.
کشور ما را آمدند، نطنز، فردو و اصفهان را بمباران کردند ولی ملت ما را این طور پاسخی به آنها داده است و خودشان میدانند چه پاسخ قاطع، هم از نیروهای مسلح و هم ملت ایران گرفتند که خودش فصل مجزایی میطلبد و تحلیلی روی این نبرد و اهداف دشمنان ملت ایران داشته باشد و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران.
اما چند نکته را خیلی واضح و شفاف عرض کنم و اینها را مواضع ملت ایران میدانم، مواضع مسئولین ماست و مجلس هم حتما با همین مواضع با این موضوع برخورد میکند.
اولین نکته این که بدون شک ایران اسلامی اقدام متناسب با منافع ملی و در عین حال پاسداری از صنعت هستهای را برای خودش یک امر ضروری میداند.
ما پاسخ مان قاطع و متناسب با منافع ملی ملت ایران خواهد بود.
ایران امروز، ایران قبل ازجنگ ۱۲ روزه نیست.
سوال: معناش چیست؟
عزیزی: امروز ایران اسلامی با تجربیاتی که از همین جنگ ۱۲ روزه به دست آورده است و شناختی که از دشمن پیدا کرده و آن اتحاد و انسجامی که به دست آورده که در سایه همین جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاده خیلی مهیاتر و آمادهتر مسئولین و مردم برای دفاع از منافع ملی و اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی است و همین صنعت هستهای هم یکی از آن هاست.
نکته سوم که من این جا تاکید میکنم، قواعد رفتاری ما قطعا نسبت به جنگ ۱۲ روزه تغییرکرده و تغییر هم امری است اجتناب ناپذیر.
ما در جنگ ۱۲ روزه شاهد عملیات رژیم و آمریکاییها به تاسیسات هستهای مان بودیم.
ما بلافاصله آمدیم قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس هم داشته باشیم.
این تعلیق یعنی قواعد رفتاری را ما تغییر میدهیم، چرا، چون وقتی آمریکاییها میآیند به مراکز هستهای ما حمله میکنند، آژانس هیچ اقدامی انجام نمیدهد و حتی بعضا همراهی هم میکند و رفتاری خلاف آن اصول حرفهای، جمهوری اسلامی قواعد رفتاری خودش تغییر میدهد، قانون الزام تعلیق همکاری با آِژانس را تصویب میکند.
ما حتما این را باید بپذیریم که وقتی که کشوری هدف حمله قرار میگیرد و امنیت او تهدید میشود طبیعی است که باید در مقابل زیاده خواهی برخورد قاطع کند، این هم پاسخ سوال قبلی است، کشوری که به امنیتش تعرض شده است برخورد قاطع میکند برای منافع ملی اش، این همان تغییر قواعد رفتاری است و جمهوری اسلامی حق مسلمش است که قاعده بازی را تغییر دهد.
چون از نجابت و متانت و شفافیتش سوء استفاده کردند حتما دولت، به همین رویکرد.
سوال: این جا سوال بپرسم، با توجه به این نکاتی که فرمودید در این چند وقت اخیر بارها شنیدیم که ما از ام پی تی خارج نمیشویم و قرار نیست مسیر صلح آمیز هستهای ما تغییر کند، با توجه به این که دوباره قطعنامه شورای حکام به این شکل صادر شده است در مقابل ملت ایران و این نکته عدم خروج ازام پی تی و ادامه مسیر صلح آمیز این باعث میشود که مسیر آینده هستهای کشورمان را چطور ببینیم؟
عزیزی: ما متناسب به مسائل ملی مان عمل میکنیم، هر تصمیم را به موقع براساس شرایط و به اندازه و متناسب با نیاز و منافع ملی خواهیم گرفت.
این نیست که همیشه در این قالب بمانیم، هرچیزی که منافع ملی ما اقتضا میکند حق خودمان میدانیم، حق مسلم ماست.
الان، تا الان در این چارچوب آمدیم و اعلام هم کردیم که چنان چه به هر حال آژانس به وظایف خودش درست عمل کند، ما هم برابر مقررات همکاری میکنیم.
اما وقتی که میآیند تاسیسات هستهای ما را بمباران میکنند، آژانس هیچ احساس مسئولیت نمیکند.
این نکته را اشاره کنم که این جا میخواهم خیلی با تاکید بگویم این نکته را، صراحتا اعلام میکنیم از این فرصت که فشار سیاسی و قطعنامههای جهت دار هرگز نمیتواند ایران از حقوق قانونی خودش دور کند.
این را بدانند. حتما تصمیمات ما در آینده، رفتار ما آن، آن قواعد رفتاری ما باید به سمتی خواهد رفت که فشارهای سیاسی و قطعنامههای جهت دار هرگز اجازه نمیدهد به حقوق حقه ملت ایران آسیبی وارد کند.
این حق مسلم ملت ماست، با یک نگاه و رفتار سیاسی نمیتوانند این حق را از ملت ما بگیرند، نکته بعدی این جا یادآور شوم ایران اسلامی پس تجربه حملهای که بهش شد، بعضیها این برداشت را داشتند و یا فکر میکنند، شاید یکی از دلایلی که این قطعنامه را تصویب کردند که به ایران حمله شده است و ما جدی هستیم.
باصراحت اعلام میکنیم در تصمیمات بعدی و اقدامات بعدی هم حتما شاهد خواهند بود که ایران اسلامی هرگز عقب نشینی نخواهد کرد از این مواضع اصولی و منافع ملی بلکه در مسیر تقویت بنیه دفاعی، فنی، هستهای و سایر ظرفیتهای قدرت ساز خودش با تلاش و با اقدامات همه جانبه حرکت میکند.
سوال: ملتها هم پشت شما ایستادهاند؟
عزیزی: ملت هم مثل همیشه، اروپاییها و بانیان این قطعنامه بدانند، محاسبه غلط تصمیم غلط به همراه دارد، این را بارها گفتیم، همان طور که در جنگ ۱۲ روزه با محاسبه غلط در آخر ببخشید این ادبیات را شاید استفاده نکنم، ولی با محاسبه غلط درجنگ ۱۲ روزه در آخرش به غلط کردن افتادند.
سوال: دقیقا، چرا استفاده نکنید، باید استفاده شود و باید بدانند ملت ما همیشه این ادبیات خیلی محترمانه در مقابل شان به کار نمیبرند؟
عزیزی: این را واضح میگوییم که محاسبه غلط تصمیم غلط به همراه دارد این کار را نکنند، در جنگ ۱۲ روزه با آن محاسبه غلط شان و آن رفتارهای روز اول در روزهای بعد افتادند به غلط کردن.
اگر فرصتی فراهم شود، برخی پیامهایی که رد و بدل شد بین مسئولین ما به ویژه در حوزه وزارت امور خارجه که در چند روز آخر جنگ چطور به غلط کردن افتادند.
این غلط کردن محصول محاسبه چی بود، غلط بود، الان هم تاکید میکنیم، دوباره دچار محاسبه غلط و تحلیل غلط نشوید، ملت ایران روی منافع، روی عزت و روی صنعت هستهای صلح آمیز و روی این اصول آرمانی خودش همه با هم ایستادهاند.
سوال: ما ملتی هستیم که در جنگ تحمیلی هشت ساله، در مقابل مان بیش از هشتاد کشور ایستاده بود و ما تک و تنها با دست خالی از آن جنگ واقعا طولانی آن طوری سربلند بیرون آمدیم با تقدیم شهدا و خون آن شهدا این مدت زمان این قدر این کشور را بالنده کرده که الان ایران، آن ایران تازه آن موقع نیست، ما هم متحدان زیادی داریم و هم خیلی از کشورهای دنیا ما را باور دارند و میدانند که ما در کدام طرف تاریخ ایستادیم و هم به تنهایی در مقابل همه دنیا بایستیم و مردم ما مردم غیوری هستند؟
عزیزی: مسئولیت این محاسبه غلط با آن کشورهایی است که بانی این قطعنامه هستند و شدند، باز توصیه میکنیم، از این محاسبات غلط پرهیز کنند، بپذیرند مسئولیت این محاسبات غلط به خودشان است، از جمهوری اسلامی هم اقدامی که انجام بدهد، این را حق قانونی خودش میداند.
به پشتیبانی این ملت این اقدامات را انجام میدهد و برای رسیدن به اهدافی که ملت از نظام اسلامی و مسئولین انتظار دارند، این کار را دنبال میکند.
جمهوری اسلامی ایران برنامه صلح آمیز هستهای خودش را برپایه حقوق مسلم و قانونی و مبتنی بر منافع ملی با جدیت تمام ادامه میدهد.
این قطعا جزو نگاه همه مسئولین ماست، حتما مجلس شورای اسلامی با همین چارچوب به این موضوع میپردازد و مسئولین ما در بخشهای مختلف دولت با همین نگاه به این موضوع برخورد میکنند، واکنش این جور تصور نباید شود که یک واکنش مقطعی است، یک اقدام راهبردی است.
مبتنی بر راهبرد و سیاستهای اصولی جمهوری اسلامی است.
این که فکر کنند ما مثل برخی از این کشورها مقطعی یک واکنش نشان میدهیم، هیجانی یک برخوردی میکنیم اصلا این جوری است، در طول این سالها جمهوری اسلامی براساس منافع ملی اش حرکت میکند و از این اقدامات پرهیز میکند و به اخم ابرقدرتها توجهی نکرده و به به به و چه شان نگاه نکرده و ملاک ما منافع ملت است و منافعی که در صنعت هستهای برخواسته از ایمان و اراده و علم بومی است که دراین کشور به دست آمده است و برای این صنعت شهدای بزرگی را تقدیم کردیم.
ما برای این صنعت مردان بزرگی را تقدیم کردیم در همین نبرد ۱۲ روزه و قبل از آن، چیزی نیست که با یک قطعنامه شورای حکام از آن عقب نشینی کنیم و تاکید میکنم که این را بپذیرید که واکنش ما صیانت از منافع ملت ماست.
سوال: به بخش آخر برنامه رسیدیم، شما توضیحات کاملی در مورد قطعنامه و در مورد موضع ایران دادید و نوع نگاه ملت به این ماجرا، اما برخی از رسانههای همسو با جریان سلطه رسانههایی که تمام تلاش شان این است که مقابل ملت ایران و مقابل منافع کشورمان و مردم ایران بایستند تلاش شان را میکنند که یک سری جو روانی ناامن برای مردم در مورد این قطعنامه به وجود بیاورند و آثار روانی بگذارند روی بازار سکه، طلا و ارز و آن را ملتهب کنند، برنامه مجلس برای مدیریت آثار روانی این ماجرا چیست؟
عزیزی: از مردم خواهش میکنیم که تحت تاثیر این قطعنامه و رفتارهایی که بیشتر سیاسی است قرار نگیرند، ما یک چارچوب کاملا روشن و راهبری موضوع را، ارکان نظام اسلامی، مجلس، شورای عالی و دولت و همه با هم پیش میبرند و هیچ تاثیری علی القاعده برای مسائل نه صنعت هستهای ما خواهد گذاشت و هم نه مسائل اقتصادی.
در موضوع اسنپ بک بارها گفتیم که اسنپ بک و شش قطعنامه مسائل اقتصادی نیست، حالا تاثیرپذیری در یک حدی، الان خواهش میکنیم که این نگاه و این تصور که قطعنامه شورای حکام این تاثیرات اقتصادی را خواهد داشت یا تاثیرات سیاسی و جو روانی و یک نگرانی اصلا این جور نیست و نخواهد بود.
البته ما همیشه سعی میکنیم بدترین شرایط را ترسیم کنیم تا بهترین آمادگیها را داشته باشیم.
از طرفی را میخواهم در این بخش یادآور شوم که خوب دشمن سعی میکند بیشتر با جنگ روانی خواسته هایش را تحمیل کند، این جنگ روانی بدون شک مردم ما و هم اصحاب رسانه و هم نخبگان ما باید درست به آن برخورد کرده و توجه کنند و الان دیگر مقطعی است که ما باید حرفهای به این موضوعات برخورد کنیم و لذا تاکید این است که جای هیچ گونه نگرانی نیست.
الان شورای حکام هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه باید بدهد، حالا این قطعنامه تصویب کردند تا اسفند که جلسه بعدی شورای حکام است چه بشود و ما چه میکنیم، حتما ما با همین چارچوبی که عرض کردم و با تدابیر نظام اسلامی و همه آن اصول و راهبردها این را مسیر را برای منافع ملی و همین چارچوبی که عرض کردم دنبال میکنیم.
این نکته را اصرار میکنم، تازه شورای حکام در اسفند جلسهای برگزار کند، ممکن است آن جا یک تصمیمی بگیرد، فرض بر این بگیریم، فرض بر این بگیریم آن جا بگوییم که پرونده و خواستهای به شورای امنیت بدهند، در شورای امنیت یک جانبه گرایی باشد و بر وفق مراد برخی از قدرتها باشد، این جوری نیست، شرکای راهبردی ما و فرصتهای پیش روی ما مدیریت همه جانبه خواهند کرد و اتفاقی هم به فضل، ما وظیفه داریم در بهترین حالت و در شرایط حداکثری خودمان را برای مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اصلا همه این موضوعات وظایف مسئولین نظام است که اینها را خوب ببینند و برای هر موضوعی اقدام متناسب انجام دهند و این یکی از موضوعات است که تصمیمات نظام اسلامی و ارکان نظام، دولت، مجلس و شورای عالی متناسب با همین رویکردی که عرض کردم و مجلس هم ان شاءالله در آینده نزدیک به وظایف خودش عمل میکند.
سوال: ما چند ثانیه بیشتر فرصت نداریم، یک پیام در مورد این موضوع قطعنامه به مردم و یک پیام به خود اعضای شورای حکام بدهید؟
عزیزی: محاسبه شورای حکام باز دوباره غلط از آب در میآید، این محاسبه را مبنا قرار ندهید، مسئول این محاسبه خود شما هستید، به ملت ایران هم میگویم مسئولین برای منافع ملی و صیانت از صنعت هستهای در این مسیر هوشمندانه حرکت کرده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.