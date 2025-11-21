فرماندار میانه گفت:این شهرستان در جذب اعتبارات بانکی و در ارائه تسهیلات اشتغال و تولید رتبه برتر استان آذربایجان شرقی را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمدرضا مشایخی در جلسه شورای اداری شهرستان میانه با اشاره به روند اجرای پروژه ۵۰۲ واحدی مسکن ملی در این شهرستان گفت: اعتبارات لازم برای اعطای تسهیلات بانکی این پروژه جذب شده و از این پس افرادی که در حال ساخت در این پروژه هستند و دچار مشکل بودند از بابت تسهیلات مسکن دغدغه ای نخواهند داشت.

وی با تاکید بر مدیریت منابع آب گفت:دچار تنش آبی هستیم و ذخایر آبی کم است و نیازمند مدیریت مصرف و تغییر الگوی کشت هستیم.

مشایخی بر جلوگیری از احداث استخر‌های پلیمری و حفر چاه غیرمجاز توسط اداره امور منابع آب تاکید کرد.

حجت الاسلام رشادی امام جمعه میانه نیز در این جلسه گفت: از سال گذشته کمیته ساماندهی امور مساجد تشکیل شده که هدف پیشبرد امور فرهنگی و مذهبی است.

وی از شناسنامه دار شدن ۳۲۰ مسجد در سطح شهرستان خبر داد و گفت:با وجود مساجد شهرستان با کمبود روحانی مواجه هست و باید بستری فراهم کنیم تا روحانی‌ها در مساجد حضور داشته و در جهت پیشبرد امور معنوی فعالیت نمایند.

وی با تاکید بر توجه جدی مدیران به نماز جمعه و اقامه نماز در ادارات گفت: امور معنوی جزو شاخصه‌های توسعه است و باعث کاهش بزهکاری و انحرافات می شود.