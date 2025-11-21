فرمانده سپاه ناحیه اهر گفت: در راستای معرفی دستاورد‌ها و عملکرد یکساله پایگاه‌های مقاومت بسیج نمایشگاه اسوه بسیج با ۱۸ غرفه در محوطه عمارت تاریخی شهرداری این شهر برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ توکل فرهادی گفت:در راستای معرفی دستاورد‌ها و عملکرد یکساله پایگاه‌های مقاومت بسیج در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فضای مجازی، تولید دانش‌بنیان و خدمات‌رسانی نمایشگاه اسوه بسیج با ۱۸ غرفه در محوطه عمارت تاریخی شهرداری اهر برپا شده است.

سرهنگ فرهادی با بیان اینکه نمایشگاه اسوه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار می‌شود افزود: انتقال تجربه بین پایگاه‌ها و الگو‌گیری از پایگاه‌های موفق از اهداف برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌باشد.

وی ارزیابی، انتخاب و معرفی پایگاه‌های برتر (به‌عنوان الگو) جهت ارتقای سطح عملکرد بسیج را از دیگر اهداف نمایشگاه اسوه بسیج برشمرد.

سرهنگ فرهادی گفت: تقویت روحیه جهادی و خدمت‌رسانی و نشان دادن ظرفیت بسیج در محله‌ها از دیگر اهداف بسیج می باشد.

فرمانده سپاه ناحیه اهر افزود: این نمایشگاه از ۲۹ آبان ماه به مدت ۵ روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ عصر در محوطه عمارت تاریخی شهرداری اهر جهت بازدید عموم دایر است.