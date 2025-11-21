انجام ۶۰ سورتی پرواز برای اطفای حریق در الیت
مدیرکل مدیریت بحران مازندران از انجام بیش از ۶۰ سورتی پرواز برای اطفای حریق در منطقه الیت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدی در جلسه اضطراری شبانه ستاد مدیریت بحران در روستای الیت گفت: با وجود همه محدودیتها، حضور ۵ فروند بالگرد و ۴۰۰ نفر از تیمهای تخصصی استانهای مختلف، برای نخستین بار بعد از سالها، توان قابل توجهی پای کار آمد.
وی با اشاره به گستردگی عملیات اطفای حریق افزود: بیش از ۶۰ سورتی عملیات پرواز برای مهار آتشسوزی در این منطقه انجام شده که نشان از عزم جدی دستگاههای امدادی برای حفظ عرصههای طبیعی دارد.
مديرکل مدیریت بحران مازندران از همکاری و همراهی کلیه دستگاههای امدادی و مردمی تقدیر کرد و بر تداوم تلاشها تا مهار کامل آتشسوزی تأکید نمود.