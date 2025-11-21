رئیس جمهور اوکراین پس از دیدار با هیئت آمریکایی در کی یف گفت که هرگونه توافقی برای پایان دادن به جنگ با روسیه باید صلح آبرومندانه را به ارمغان بیاورد.

واکنش زلنسکی به توافق پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی شبانه خود پس از دیدار با دانیل دریسکول وزیر ارتش آمریکا و مقامات پنتاگون گفت: اوکراین به صلح نیاز دارد، یک صلح آبرومندانه به طوری که شرایط با احترام به استقلال، حاکمیت و کرامت مردم اوکراین همراه باشد.

زلنسکی ادامه داد: اوکراین تمام تلاش خود را خواهد کرد تا هیچ کس در جهان نتواند بگوید که ما دیپلماسی را مختل می‌کنیم.

او افزود که اوکراین هیچ بیانیه «عجولانه‌ای» صادر نخواهد کرد. وظیفه شماره یک برای همه یک فرآیند دیپلماتیک سازنده با آمریکا و همه شرکای ما است. داشتن پشتیبانی پایدار برای ارتش ما و همه عملیات دفاعی برنامه‌ریزی شده و حملات ما در عمق خاک روسیه حیاتی است.

نماینده اوکراین در سازمان ملل: سرزمین ما برای فروش نیست

کریستینا هایویشن، نماینده اوکراین در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع اوکراین گفت که کی یف رسماً پیش‌نویس طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را دریافت کرده و آماده «همکاری سازنده» است، اما او بر «خطوط قرمز» اوکراین تأکید کرد.

وی گفت: هرگز هر گونه به رسمیت شناختن اشغال خاک اوکراین و معرفی آن به عنوان خاک روسیه وجود نخواهد داشت. سرزمین ما فروشی نیست.

هایویشن افزود: اوکراین هیچ محدودیتی در حق دفاع از خود یا در مورد اندازه و توانایی‌های نیرو‌های مسلح خود نمی‌پذیرد و هیچ گونه نقض حاکمیت خود، از جمله حق انتخاب اتحاد‌هایی که می‌خواهد به آنها بپیوندد را تحمل نخواهد کرد.

روسیه: زلنسکی حاضر به پذیرش از دست دادن شهر‌های اوکراین نیست

واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد هم در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع اوکراین گفت: ولودیمیر زلنسکی نیرو‌های مسلح اوکراین را از پذیرش از دست دادن شهر‌ها منع می‌کند و دستور می‌دهد تا آخرین سرباز مواضع خود را حفظ کنند.

وی گفت: با وجود این واقعیت که تعداد قابل توجهی از نیرو‌های اوکراینی محاصره شده‌اند، با وجود تلفات عظیم، بسیج اجباری و خطرات برای غیرنظامیان، رهبر حکومت کی یف حاضر به پذیرش از دست دادن شهر‌ها نیست، دستور می‌دهد تا آخرین سرباز مواضع خود را حفظ کنند و از عقب‌نشینی نیرو‌ها جلوگیری می‌کند.

نبنزیا افزود: این تاکتیک‌های رهبری اوکراین هیچ ارتباطی با واقعیت‌های میدان نبرد ندارد و صرفاً سیاسی است.

روسیه از تصرف شهر کوپیانسک خبر داد

در همین حال، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از یک پایگاه فرماندهی ارتش بازدید کرد و ارتش روسیه ادعا کرد که شهر کلیدی کوپیانسک در شرق را دوباره تصرف کرده است.

والری گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه به پوتین گفت که نیرو‌های روس کوپیانسک را در منطقه خارکف تصرف کرده و در چندین منطقه دیگر نیز پیشروی کرده‌اند.

وی گفت که نیرو‌های روس ۸۰ درصد از شهر مجاور ووچانسک، واقع در نزدیکی مرز روسیه و ۷۰ درصد از پوکروفسک در منطقه شرقی دونتسک را تصرف کرده‌اند.

رئیس ستاد کل ارتش روسیه افزود که پوکروفسک به عنوان یک مرکز لجستیکی مهم برای عملیات اوکراین عمل می‌کند.

اوکراین ادعا‌های مسکو را رد و اعلام کرد که روسیه «تلفات عظیم ارتش خود را پنهان می‌کند» و نیرو‌های اوکراین همچنان در ووچانسک و پوکروفسک حضور داشته و مشغول دفاع هستند.

تایید ادعا‌ها در خصوص میدان نبرد به دلیل ادامه جنگ که اکنون چهار سال از آن می‌گذرد، دشوار است.

زلنسکی پیش از این گفته بود که واگذاری قلمرو، آینده اوکراین را به خطر می‌اندازد.

او گفت: این مسئله بقای کشورمان است.

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که هرگونه توافق صلح باید با موافقت کی‌یف و بروکسل باشد و افزود: در این جنگ، یک متجاوز و یک قربانی وجود دارد.