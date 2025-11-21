

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (جمعه ۳۰ آبان) فرزاد چراغی به مصاف حریف فیلیپینی رفت و با نتیجه چهار بر یک شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

چراغی گیم نخست این دیدار را با نتیجه ۱۰ بر ۱۲ واگذار کرد، در گیم دوم با نتیجه ۱۱ بر ۵ برنده شد و سه گیم دیگر را به ترتیب با نتیجه ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۸ به حریف واگذار کرد.

این پینگ پنگ باز کشورمان روز گذشته با یک باخت مقابل نماینده ژاپن و یک پیروزی مقابل نماینده برزیل موفق به حضور در جمع ۳۲ ورزشکار شده بود، اما امروز و در مرحله رقابت‌های حذفی با قبول شکست برابر نماینده فیلیپین از رسیدن به جمع ۱۶ نفر باز ماند.