فرزاد چراغی در مرحله حذفی رقابتهای تنیس روی میز بازیهای المپیک ناشنوایان با شکست مقابل نماینده فلیپین از صعود به مرحله بعدی مسابقات باز ماند.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای تنیس روی میز بازیهای المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (جمعه ۳۰ آبان) فرزاد چراغی به مصاف حریف فیلیپینی رفت و با نتیجه چهار بر یک شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
چراغی گیم نخست این دیدار را با نتیجه ۱۰ بر ۱۲ واگذار کرد، در گیم دوم با نتیجه ۱۱ بر ۵ برنده شد و سه گیم دیگر را به ترتیب با نتیجه ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۸ به حریف واگذار کرد.
این پینگ پنگ باز کشورمان روز گذشته با یک باخت مقابل نماینده ژاپن و یک پیروزی مقابل نماینده برزیل موفق به حضور در جمع ۳۲ ورزشکار شده بود، اما امروز و در مرحله رقابتهای حذفی با قبول شکست برابر نماینده فیلیپین از رسیدن به جمع ۱۶ نفر باز ماند.