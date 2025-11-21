پخش زنده
سازمان هواشناسی تا اواخر هفته برای بیشتر مناطق کشور جوی پایدار و آسمان صاف پیشبینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس پیش بینی سازمان هواشناسی این شرایط در شهرهای صنعتی و پرجمعیت میتواند موجب افزایش غلظت آلایندههای جوی و نزدیک شدن شاخص کیفیت هوا به سطوح ناسالم شود.
بر همین مبنا هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا از فردا برای شهرهای صنعتی از جمله تهران ، اصفهان، تبریز، کرج، اهواز و مشهد صادر شده است.
هواشناسی تأکید کرده است که طی سه روز آینده، وزش باد در بخشهایی از نوار شرقی کشور شدت خواهد گرفت. همچنین امروز خلیج فارس مواج گزارش شده است.