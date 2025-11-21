معاون وزیر ورزش جوانان و رئیس فدراسیون اسکیت، برای عیادت از ورزشکار آسیب‌دیده اسکیت در حادثه رانندگى به استان آذربایجان شرقی سفر کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی آسیب‌دیدگی اخیر محمد آغاسی، ورزشکار نامدار رشته اسکیت سرعت، علیرضا رحیمی معاون وزیر ورزش به همراه مجید هنرجو عصر امروز (پنجشنبه) با سفری سرزده و با حضور در منزل این ورزشکار، از نزدیک در جریان وضعیت جسمانی و روند درمان وی قرار گرفتند.

در جریان این دیدار صمیمانه که با همراهی مدیرکل و معاونان ورزش و جوانان این استان به همراه ریاست و دبیر هیات اسکیت استان انجام شد، معاون وزیر ورزش ضمن دلجویی از این ورزشکار، بر حمایت کامل از وی در روند درمان و بازتوانی تأکید کرد و گفت: «آغاسی از استعداد‌های ارزشمند ورزش کشور است. سلامتی و آینده ورزشی او برای ما اهمیت دارد و همه امکانات لازم برای درمان او فراهم خواهد شد.»

او همچنین خطاب به این ورزشکار اعلام کرد که نباید از ورزش فاصله بگیرد و باید مسیر حرفه‌ای خود را در ورزش جانبازان و توان یابان ادامه بدهد تا در آنجا نیز از ظرفیت بالای خود در مسیر رسیدن به موفقیت استفاده کند.

به گفته معاون وزیر ورزش، از شنبه روند درمان و پیگیری تخصصی این ورزشکار با جدیت در مراکز درمانی دنبال خواهد شد تا با کم‌ترین زمان ممکن، شرایط برای بهبودی این ورزشکار فراهم شود.

همچنین بحث اشتغال این ورزشکار از دیگر موضوعات مطرح شده بود.

همچنین مجید هنرجو در این دیدار، با بیان اهمیت حفظ روحیه در دوران بهبود، تأکید کرد: «آغاسی نه‌تنها امید خانواده خود، بلکه امید جامعه ورزشی است، همه منتظر بازگشت او هستند و ما در این مسیر کنارش خواهیم بود»