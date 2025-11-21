به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» به کارگردانی «نرگس آبیار»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: یونس پسر الفت با عده‌ای از جوانان روستا کار در کارخانه مس کرمان را رها می‌کنند تا عازم جبهه شوند. پس از مدتی ارتباط یونس با خانه قطع می‌شود و همه حدس می‌زنند که او اسیر شده است. اسرا آزاد می‌شوند و باز هم خبری از یونس نیست. الفت بیقرار پسرش از هر کس و هر جا نشانی او را می‌گیرد. عاقبت تماس می‌گیرند و می‌گویند که خبری از یونس در راه است. الفت خانه را آب و جارو می‌کند، اما ...

مریلا زارعی، گلاره عباسی، مهران احمدی و جواد عزتی در فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» ایفای نقش کرده‌اند.

پویانمایی سینمایی «افسانه بازگشت پهلوان» به کارگردانی «مسعود اباذری»، ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.

این پویانمایی داستانی از شاهنامه است که در آن اکوان دیو نماینده سرزمین دیوان با پیام دوستی با ایرانیان، وارد تالار کاووس، پادشاه ایران می‌شود. سیاوش و رستم، پهلوان ایرانیان با این کار مخالفند، اما کاووس فریب اکوان دیو را می‌خورد. او به سرزمین دیوان می‌رود و در طلسم آنها گرفتار می‌شود و ...

فیلم سینمایی جدید «دنیای لوکا» به کارگردانی «ماریانا چِنیلو»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی ژولین تِلّو، ژوآن پابلو مِدینا و باربارا موری؛ که بر اساسِ داستانی واقعی از کتابی به نویسندگی باربارا اندرسون ساخته شده است داستانِ زندگی لوکا است. باربارا و همسرش آندرس در انتظار متولد شدن فرزندشان لوکا هستند. به دلیل بالا رفتن ناگهانی داروی بیهوشی در باربارا در حینِ زایمان، دچار ایست تنفسی شده و همین قضیه باعث می‌شود تا فرزندش لوکا با اختلالی در مغز به دنیا بیاید. زخمِ ایجاد شده مابینِ دو نیمکره مغز باعثِ حمله‌های تهاجمی صرع می‌شود. روز‌ها می‌گذرد و ناتوانیِ لوکا بیشتر و بیشتر می‌شود. پزشکان به والدین می‌گویند که باید به این وضعیت عادت کنند، چون راه حلی برای بهبودی فعلا در دسترس نیست. باربارا و آندرس (پدر) و برونو (برادر کوچک تر) و خانم نایه (خدمتکار) در کنارِ لوکا اتفاق‌های خوب و بدِ زندگی را یکی یکی پشت سر می‌گذارند تا این که به طور ناگهانی باربارا از طریقِ یک دکترِ مکزیکی به نام کارامیو با شیوه درمانیِ جدیدی که در مرحله تحقیق و آزمایشِ اولیه است آشنا می‌شود و ...

فیلم سینمایی «درختان مادر» به کارگردانی «ایتسومیچی ایسومورا»، ساعت ۲۳:۵۰ از شبکه دو پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی تاکاهیرو میورا، آیاکا موریتا و میرائی شیدا آمده است: دولت می‌خواهد تعداد ۷ درخت را که در یک ملک خصوصی است برای طرح توسعه قطع نماید، ولی متوجه می‌شوند که درختان را مادری به نام میتسو به یاد پسرانش کاشته است. میتسو و شوهرش کنجیرو صاحب ۷ پسر می‌شوند. پس از مدتی کنجیرو بر اثر سکته قلبی از دنیا می‌رود و میتسو به تنهایی بچه هایش را بزرگ می‌کند. سال‌ها می‌گذرد و بچه‌ها بزرگ می‌شوند و جنگ ژاپن شروع می‌شود. پسر‌های میتسو یکی یکی به جنگ می‌روند و میتسو همزمان با رفتن هر یک از آنها، یک درخت به یادشان می‌کارد و ...

فیلم سینمایی «سرانجام، استاد ایپ» به کارگردانی «ویلسون ییپ»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی دانی ین، اسکات ادکینز، دنی چان و وندا مارگراف خواهید دید: ایپ من استاد بزرگ کونگفو به بیماری سرطان سر و گردن مبتلا شده است و درمان خاصی هم برای او وجود ندارد. اما آنچه سبب دل مشغولی و نگرانی ایپ من می‌شود، سبکسری و پرخاشگری پسر نوجوانش (جین) است. ایپ من تصمیم می‌گیرد پسرش را برای ادامۀ تحصیل به آمریکا بفرستد تا بلکه بعد مسافت و سختگیری محیط‌های آموزشی، پسر نوجوان را بر سر عقل آورد. ایپ من همزمان با مسابقۀ شاگردش بروسلی وارد سانفرانسیسکو می‌شود. او ناچار است برای پذیرش فرزندش در مدرسه، توصیه نامۀ استاد وان را نیز داشته باشد. اما برخورد وان و سایر اساتید کونگفو با ایپ من چندان مسالمت آمیز نیست. وان و دوستانش از آموزش همگانی هنر‌های رزمی چین توسط بروسلی که شاگرد ایپ است، ناراضی هستند. ایپ من موفق به دریافت توصیه نامه نمی‌شود. در عین حال یک روز و به دنبال مزاحمتی که عده‌ای نوجوان برای یونا دختر استاد وان ایجاد می‌کنند، ایپ من متوجه می‌شود که ...

فیلم سینمایی جدید «میکی ۱۷» به کارگردانی «بونگ جون هو»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی رابرت پتینسون، استیون یون و مایکل مونرو آمده است: در سال ۲۰۵۰، میکی بارنز و دوستش تیمو برای رهایی از دست یک نزول‌خوار خطرناک، به مأموریت استعمار‌ی به سیاره یخی نیفل‌هایم می‌پیوندند. تیمو خلبان فضاپیما می‌شود و میکی به‌عنوان یک کارگر غیرقانونی ثبت‌نام می‌کند؛ فردی که پس از انجام مأموریت‌های مرگبار، با یک نسخه‌ی کلون جدید و حافظه‌های بازیابی‌شده زنده می‌شود. در طول سفر، میکی با ناشا، یکی از مأموران امنیتی، رابطه دوستانه برقرار می‌کند. چهار سال بعد، سفینه به نیفل‌هایم می‌رسد. دانشمندان با استفاده از کلون‌های میکی، واکسنی برای بیماری‌های شایع در سیاره تولید می‌کنند. میکی ۱۷ برای شکار موجوداتی به نام کریپر‌ها فرستاده می‌شود، اما به دره‌ای یخ‌زده سقوط می‌کند. او مرده پنداشته شده و میکی ۱۸ جایگزین او می‌شود. اما میکی ۱۷ توسط کریپر‌ها نجات پیدا می‌کند. میکی ۱۷ به سفینه بازمی‌گردد و با نسخه هجده روبه‌رو می‌شود، نسخه‌ای تهاجمی‌تر و بقیه ماجرا..

فیلم سینمایی «هیولای دریا» به کارگردانی «کریس ویلیامز»، ساعت ۰۹:۰۰، از شبکه تهران پخش می‌شود..

این انیمیشن ماجرای دختری جوان به نام میسی برامبل را دنبال می‌کند که در کشتی جیکوب هالند، شکارچی افسانه‌ای هیولا‌ها به‌دنبال شکوه، شهرت و ماجراجویی‌های بزرگ است. داستان در دوره‌ای اتفاق می‌افتد که موجودات دریایی عظیم کشتی‌های بی‌دفاع را به وحشت می‌اندازند که ...

فیلم سینمایی جدید «نقاب آهنین» به کارگردانی «کیم سیانگ هوان»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جانگ جون هوی، جو جونگ هیوک و مون جین سئونگ خواهیم دید: کیم چه وو مرد جوانی است که به ورزش شمشیرزنی علاقمند و نایب قهرمان این ورزش است. پدر کیم چه وو سال‌ها است او و مادرش را ترک کرده و کیم چه وو علت این کار پدرش را نمی‌داند و فقط خاطره‌ای دور از دعوا‌های والدینش را به یاد می‌آورد. او تلاش زیادی می‌کند تا رقیبش هوانگ تسو را شکست دهد ولی خشمی که در درون دارد مانع از این می‌شود که او بتواند بر او فائق آید. جسد پدرش در حالی که در کوهستان یخ زده توسط چند کوهنورد پیدا می‌شود و ...

فیلم سینمایی «اتوبوس» به کارگردانی «یدالله صمدی»، ساعت ۱۱:۰۰، فیلم سینمایی «راه اژدها» به کارگردانی «بروس لی»، ساعت ۱۳:۰۰ و فیلم سینمایی «هزار توی خرگوش» به کارگردانی «مانولو کارو»، ساعت ۱۵:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «مسیر همیشگی» به کارگردانی «ژاومه کویت سرا»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی لیام نسون، ویرا فارمیگا و سام نیل آمده است: مایکل یک فروشنده بیمه است که روزی یک‌بار بین محل کار و خانه با قطار در حال رفت‌وآمد است. بعد از تماس یک غریبه مرموز مایکل مجبور می‌شود تا هویت مخفی مسافری در قطار را قبل از آخرین ایستگاه کشف کند. همان‌گونه که او در حین گذر زمان برای حل این معما کار می‌کند، متوجه می‌شود که یک نقشه مرگبار در حال آشکار شدن است و مایکل ناخواسته وارد توطئه جنایی می‌شود که ...

فیلم سینمایی «اژد‌ها وارد می‌شود» به کارگردانی «رابرت کلاوز»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بروس لی، جان ساکسون و جیم کلی خواهیم دید: لی در جریان یک ماموریت و مبارزه با باند بزرگ مواد مخدر، به طور اتفاقی با عامل قتل خواهر خود رو به رو می‌شود؛ بنابراین همراه با دو استاد رزمی به جزیره باند مواد مخدر سفر می‌کند. در مسابقه، وی اوهارا (باب وال) را شکست می‌دهد اما…

فیلم سینمایی «آب‏‌های جهنمی» به کارگردانی «تاد هینس»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی مارک رافلو، ان هتوی، تیم رابینز و بیل پولمن خواهیم دید: رابرت بیلوت، وکیل یک شرکت حقوقی معتبر، با یکی از همسایگان مادربزرگش از ویرجینیای غربی ملاقات می‌کند. کشاورز عصبانی، از رابرت می‌خواهد که از یک شرکت چندملیتی شیمیایی، به نام دوپونت شکایت کند. او ادعا می‏کند گاو‌های مزرعه‏اش همگی تحت تاثیر موادی شیمیایی که از محل دفن زباله‏های دوپونت، به همه‏جا سرایت کرده، مسموم شده‌اند. تقریبا غیرممکن به نظر می‏رسد رابرت بتواند از عهده به سرانجام رساندن این پرونده بر بیاید، زیرا او معمولاً نماینده شرکت‌ها است نه علیه آنها. وقتی او به پارکرزبورگ می‏رود تا موضوع را از نزدیک بررسی کند، ناگهان نظرش تغییر می‌کند. وکیل شواهد تکان‌دهنده‌ای از مسمومیت گاو‌ها پیدا می‏کند. دندان‌های سیاه، تومور‌های بزرگ و ناهنجاری‌های وحشتناک. با حمایت رئیس شرکت حقوقی‌اش، تام ترپ، او شکایتی را مطرح می‌کند و به پرونده‌های محرمانه شرکت دسترسی پیدا می‌کند. در حالی که دوپونت معمولاً برای وقت‌کشی تلاش می‌کند، رابرت راز بزرگی را کشف می‌کند و ...

فیلم سینمایی «تام و جری در سرزمین آدم برفی ها» به کارگردانی «دارل ون سیترز»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: جری و پسرعموی کوچکش تافی در یک روستای پوشیده از برف زندگی می‌کنند. آنها از برف لذت می‌برند و تصمیم می‌گیرند یک آدم برفی کوچک

و بامزه بسازند. پس از مدتی کار، آدم‌برفی‌شان با کمک یک برف جادویی به طرز عجیبی زنده می‌شود! جری و تافی از دیدن آدم‌برفی زنده که نامش را لری می‌گذارند، شگفت‌زده و خوشحال می‌شوند. خیلی زود با او دوست می‌شوند و بازی‌های زیادی می‌کنند. اما طولی نمی‌کشد که متوجه می‌شوند وقتی دما بالا می‌رود یا برف کمتر می‌شود، لری شروع به ذوب شدن می‌کند! برای نجات دوست جدیدشان، جری و تافی تصمیم می‌گیرند او را به دهکدۀ افسانه‌ای آدم‌برفی‌ها ببرند، جایی که همه چیز همیشه پوشیده از برف است و او می‌تواند در آنجا در امان بماند، اما ...

انیمیشن سینمایی «الهیار و مهرو» به کارگردانی «یوزیر زهیرخان»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: الله یار پسر بچه‌ای است که با پدر جنگلبانش زندگی می‌کند. شبی الله یار با صدایی بیدار شده و به حیاط خانه می‌رود و متوجه می‌شود که یک بز کمیاب به نام بز مار خور در یک جعبه در حیاط آنها افتاده است. شکارچی برای پس گرفتن مارخور به پدر الله یار حمله کرده و بز و الله یار را با خود می‌برد. الله یار وقتی ماشین می‌ایستد، با مارخور فرار می‌کند. الله یار و مارخور که نامش مهرو است با هم به سمت سیاکوه به راه می‌افتند تا خانواده مهرو را از خطر بازگشت شکارچی‌ها آگاه کنند ولی...

فیلم سینمایی «بیدارگری» به کارگردانی «پنی مارشال»، ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی رابرت دنیرو، رابین ویلیامز، جان هرد، جولی کاونر، پنلوپه آن میلر و ماکس فون سیدو خواهیم دید: پزشکی جدید با بخشی پر از بیماران در کما مواجه می‌شود. آنها بیمارانی هستند که دهه‌ها است به کما رفته‌اند. وقتی او راهی برای مداوای بیماران پیدا می‌کند و برای امتحان بر روی یکی از بیماران آزمایش می‌کند، یکی از بیماران به هوش می‌آید. او که در نوجوانی به کما رفته اکنون یک بزرگسال است که ...

فیلم سینمایی «تعقیب سرد» به کارگردانی «هانس پیتر مولند»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی لیام نیسون، تام بتمن، لورا درن و مایکل ریچاردسون خواهیم دید: نلس یک مرد خانواده، آرام و راننده برف روب سخت کوشی است که عامل حیاتی یکی از شهر‌های تفریحی و پر زرق و برقی کشور محسوب می‌شود؛ زیرا که او تنها کسی است که جاده‌های زمستانی را همواره تمیز و باز نگه می‌دارد. او و همسرش در یک کابین راحت و به دور از تمامی توریست‌ها زندگی می‌کنند. این در حالی است که نلس به تازگی جایزه شهروند سال را از اهالی شهر دریافت کرده است. اما هنگامی که پسر او توسط یک سلطان مواد مخدر قدرتمند به قتل می‌رسد، باید زندگی آرام خود را رها کند. در واقع او به عنوان مردی که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارد، به دنبال انتقام است. اما ...