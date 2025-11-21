به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان رقابت‌های هفتگانه بازی‌های همبستگی اسلامی فاطمه محیطی زاده و صبا خراسانی در رشته دوی ۸۰۰ متر مسابقات خود را برگزار کردند.

فاطمه محیطی زاده در این دو به مقام دوم رسید و در مجموع هفتگانه به نشان طلا رسید.

همچنین صبا خراسانی به مقام سوم رسید و در مجموع هفتگانه به مقام چهارم رسید.

صبا خراسانی و فاطمه محیطی زاده در ماده پرش طول به رقابت با رقبای خود از کشور‌های قزاقستان و ازبکستان پرداختند که فاطمه محیطی زاده با ثبت حد نصاب ۶ متر و ۱۲ سانتی متر جزو سه رکورد برتر ایران شد. همچنین صبا خراسانی هم با ۵ متر و ۵۷ سانتی متر نفر دوم رقابت پرش با طول شد.

در ماده پرتاب نیزه فاطمه محیطی زاده با سه پرتاب که یکی از آنها خطا شد ۵۵۸ امتیاز کسب کرد. همچنین صبا خراسانی در پرتاب نیزه با سه پرتاب ۵۲۶ امتیاز کسب کرد.

در رقابت‌های هفت‌گانه دو ورزشکار کشورمان در مواد دو ۱۰۰ متر و پرش طول و پرتاب وزنه و دو ۲۰۰ متر با رقبا به رقابت پرداختند.

در ماده پرتاب وزنه، محیطی‌زاده پرتاب ۱۱.۹۳ را به ثبت رساند و در رده دوم قرار گرفت. خراسانی نیز با پرتاب ۱۱.۱۲، چهارم شد. نمایندگان قزاقستان و ازبکستان اول و سوم این ماده شدند.

در دو ۲۰۰ متر نیز فاطمه محیطی‌زاده با ۲۵.۴۰ ثانیه عنوان نخست را کسب کرد و خراسانی نیز با ۲۵.۴۷ در جایگاه دوم قرار گرفت.