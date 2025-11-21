پخش زنده
رئیس مجتمع قضائی شهید باهنر کرمان از افتتاح نخستین کمپ ویژه نگهداری و ترک اعتیاد بانوان (ماده ۱۶) در شهر کرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، خالوئی گفت: این مرکز با هدف ارائه خدمات درمانی، مشاورهای و توانمندسازی اجتماعی به بانوان گرفتار در دام اعتیاد آغاز به کار کرده است
وی ادامه داد: ایجاد این مرکز گامی مهم در راستای حمایت از بانوان آسیبدیده و بازگشت آنان به جامعه است و دستگاه قضایی در کنار سایر نهادهای مسئول، با جدیت موضوع ساماندهی و درمان معتادین را دنبال میکند.
رئیس مجتمع قضائی شهید باهنر کرمان همچنین با اشاره به اجرای طرح جمعآوری معتادین متجاهر در سطح شهر کرمان، افزود: این طرح با همکاری نیروی انتظامی و دستگاههای حمایتی آغاز شده و هدف آن پاکسازی چهره شهر از معضلات اجتماعی و هدایت افراد گرفتار به مسیر درمان و بازتوانی است.
خالوئی ضمن تقدیر از تلاشهای قاضی عسکری نژاد، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب کرمان، عنوان کرد: تلاش ما بر این است که ضمن رعایت حقوق انسانی، شرایط لازم برای ترک اعتیاد و بازگشت به زندگی سالم برای این افراد فراهم شود
وی اظهارداشت: این اقدام، بخشی از برنامههای جامع دستگاه قضایی و اجرایی استان کرمان در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی و ارتقای امنیت و سلامت عمومی به شمار میرود.