دور یک چهارم نهایی بیستمین دوره فوتبال جام جهانی نوجوانان کمتر از ۱۷ سال - ۲۰۲۵ امروز در قطر آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره با افزایش دو برابری تیمهای شرکت کننده ۴۸ تیم حضور یافتند. رقابتها در شهر الریان و در دو ورزشگاه برگزار میشود. ابتدا تیمها در ۱۲ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و از هر گروه تیمهای اول و دوم به همراه ۸ تیم سوم برتر به دور یک شانزدهم نهایی راه یافتند. قطر برای اولین بار حضور در جام جهانی نوجوانان را تجربه کرد. برنامه ادامه رقابتها به این شرح اعلام شد:
** دور یک چهارم نهایی:
* جمعه ۳۰ آبان:
اتریش - ژاپن
ایتالیا - بورکینافاسو
پرتغال - سوئیس
مغرب - برزیل
- در جدول گلزنان آنیسیو کابرال از پرتغال با ۶ گل صدرنشین است و یوهانس موزر از اتریش با ۵ گل دوم است.
- در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم آلمان با شکست فرانسه قهرمان شد و تیم مالی در رده سوم قرار گرفت.
- تیم ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ که مقدماتی جام جهانی نیز محسوب میشد، با نتایج ضعیف از دور گروهی حذف شد.
- در فوتبال جام جهانی نوجوانان که از سال ۱۹۸۵ تاسیس شد، تیم نیجریه با ۵ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی رکورد دار است و تیمهای برزیل با ۴ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و غنا با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم هستند. مکزیک نیز با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی چهارم است. تیمهای شوروی سابق، عربستان، فرانسه، سوئیس، انگلیس و آلمان نیز هر یک موفق شدهاند یک بار قهرمان جهان شوند. مسابقات در سال ۲۰۲۱ به علت شیوع بیماری کرونا برگزار نشد.
تیم ایران در ۴ دوره در سالهای ۲۰۰۱، ۲۰۰۹، ۲۰۱۳، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۳ در جام جهانی نوجوانان شرکت کرده است که در سال ۲۰۰۱ در دور گروهی و در سه دوره ۲۰۰۹، ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ در دور یک هشتم نهایی حذف شد. نوجوانان ایران در سال ۲۰۱۷ تا یک چهارم نهایی صعود کرده و در رده بندی مجازی پنجم شدند. عملکرد ایران در تاریخ جام جهانی نوجوانان ۲۰ بازی، ۹ برد، ۳ تساوی و ۸ شکست، ۳۳ گل زده و ۲۴ گل خورده است.