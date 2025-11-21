پخش زنده
امروز: -
هوای کلانشهر اصفهان در پنج منطقه و یک شهر مجاور در وضعیت ناسالم برای همه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۲ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت هشت صبح امروز با میانگین ۱۴۵ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
بر این اساس، شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۵۹، رهنان ۱۶۵، کردآباد ۱۵۵، میرزاطاهر با ۱۵۲، فرشادی ۱۶۳ و شهر قهجاورستان با ۱۷۴ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
این درحالیست که شاخص کیفی هوا در ایستگاههای پارک زمزم با ۱۴۶، دانشگاه صنعتی ۱۳۹، فیض ۱۲۶ و کاوه با ۱۲۳ AQI دروضعیت ناسالم برای گروههای حساس وبه رنگ نارنجی است.
همچنین این شاخص در ایستگاه رودکی با ۹۳ و در شهرهای مبارکه با ۶۶، علوم پزشکی کاشان با ۷۹، شاهین شهر ۷۲ و زرین شهر ۹۶ و بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۵۷ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
اداره کل هواشناسی اصفهان هم اعلام کرد باتوجه به روند کاهشی دمای استان در سه روز آینده، یخبندان صبحگاهی در ارتفاعات پیشبینی میشود.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.