بیش از ۲۰۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در شهرستان ممسنی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ممسنی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: به مناسبت هفته بسیج و تقارن آن با ایام فاطمیه، بیش از ۲۰۰ برنامه با هدف تبیین فرهنگ بسیجی، خدمترسانی به مردم و پاسداشت یاد و نام شهدا در این شهرستان اجرا میشود.
سرهنگ محمدزمان زارعی افزود: غبارروبی قبور شهدا، تشییع پیکر مطهر شهید گمنام، برپایی میزخدمت، یادواره شهدا و میقات صالحین از جمله برنامههای این هفته است.
شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.