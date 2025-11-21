به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ممسنی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: به مناسبت هفته بسیج و تقارن آن با ایام فاطمیه، بیش از ۲۰۰ برنامه با هدف تبیین فرهنگ بسیجی، خدمت‌رسانی به مردم و پاسداشت یاد و نام شهدا در این شهرستان اجرا می‌شود.

سرهنگ محمدزمان زارعی افزود: غبارروبی قبور شهدا، تشییع پیکر مطهر شهید گمنام، برپایی میزخدمت، یادواره شهدا و میقات صالحین از جمله برنامه‌های این هفته است.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.