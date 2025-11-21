استاندار مرکزی در همایش فرمانداران و شهرداران استان مرکزی گفت: تشکیل شورا‌های پیشرفت محله با هدف ساماندهی نیاز‌های شهری و محله‌ای در دستور کار قرار گرفته و این اقدام به عنوان یکی از برنامه‌های مهم دولت با تأکید رئیس‌جمهور دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، مهدی زندیه وکیلی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر مردمی‌سازی امور و جلب مشارکت عمومی گفت: این شورا‌ها علاوه بر رفع نیاز‌های محله‌ای، زمینه انسجام اجتماعی و افزایش ارتباط مردم با نظام را فراهم می‌کنند.

استاندار مرکزی گفت: در این شورا‌ها هر عضو متناسب با توانمندی خود مسئولیت یک کمیته را بر عهده خواهد گرفت و در مراحل بعدی امکان تغییر مسئولیت‌ها وجود دارد.

زندیه وکیلی افزود: انتخاب افراد با انگیزه و فعال برای اداره کمیته‌ها ضروری است و فرمانداران موظفند تا پایان آذرماه نسبت به تشکیل این شورا‌ها اقدام کنند.

استاندار مرکزی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در محلات گفت: تجربه‌های گذشته نشان داده است مردم توانایی‌های فراوانی در مدیریت امور محلی دارند و باید این قابلیت‌ها به‌صورت سازمان‌یافته مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی افزود: طرح مسجدمحور به‌عنوان یکی از شیوه‌های ساماندهی محلات مطرح شده، اما این موضوع نباید محدود به وجود مسجد باشد و در مناطقی که مسجد وجود ندارد می‌توان از ظرفیت معلمان یا دیگر افراد اثرگذار استفاده کرد.

زندیه وکیلی افزود: جلسات محله محوری باید به‌صورت هفتگی برگزار شود و این نشست‌ها نباید جنبه تشریفاتی داشته باشد بلکه باید به نتیجه عملی و توسعه زیرساخت هر محله منجر شود.

استاندار مرکزی با اشاره به نمونه‌هایی از مشکلات اجتماعی در محلات اظهار کرد: برخی مسائل مانند ایجاد مزاحمت‌های شبانه یا بی‌توجهی به بهداشت محیط، عمرانی نیستند، اما نیازمند مسئول مشخص در محله‌اند تا با ارتباط با دستگاه‌های قضایی و اجرایی پیگیری شوند.