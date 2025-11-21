

به گزارش خبرگزاری صدا و سییما، معاون محیط‌ زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌ زیست، در نشست با نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد بر ضرورت مشارکت جامعه محلی در حفاظت از تنوع زیستی تأکید کرد و گفت: ساختارهای قانونی برای مشارکت پایدار مردم در حال تدوین است تا نقش آن‌ها در مدیریت مناطق حفاظت‌شده قابل حذف یا تغییر نباشد. او نمونه‌ای از این روند را اصلاح ساختار شورای راهبری پارک ملی گلستان عنوان کرد که با بازگشت جامعه محلی به تصمیم‌گیری‌ها فعال شد.

حمید ظهرابی از ایجاد کمیته‌های مشترک تخصصی با حضور دانشگاهیان، متخصصان و جوامع محلی برای مدیریت گونه‌های در خطر مانند یوزپلنگ، میش‌مرغ، خرس سیاه، گوزن زرد و پرندگان شکاری خبر داد و افزود: تخصیص بودجه معاونت، بر مبنای طرح های هدفمند و نه توزیع سنتی منابع انجام می‌شود.

وی درباره سامان‌دهی باغ‌وحش‌های کشور افزود: برای نخستین‌بار ارزیابی میدانی سراسری انجام و بانک اطلاعاتی جامع وضعیت باغ‌وحش‌ها تهیه شده است. باغ‌وحش‌های ضعیف مهلت ارتقا گرفته‌اند و برخی که اقدامی نکرده‌اند تعلیق شده‌اند. بر اساس دستور ریاست سازمان، ایجاد باغ‌وحش جدید متوقف شده و تمرکز بر بهبود شرایط مجموعه‌های موجود است.

او همکاری تشکل‌های محیط زیستی در نظارت مردمی بر باغ‌وحش‌ها را ضروری دانست و گفت: صندوق ملی محیط زیست برای ارتقای استانداردها تسهیلات مالی ارائه خواهد کرد. به گفته وی، حیوانات غیرقابل رهاسازی مانند پرندگان آسیب‌دیده تنها به باغ‌وحش‌های مجهز سپرده می‌شوند و مرکز تیمار پردیسان محل نگهداری دائمی نیست.

معاون سازمان همچنین از آغاز طرح بازوحشی‌سازی خرس سیاه در مرز کرمان و بندرعباس خبر داد و با تأکید بر محدودیت منابع انسانی و مالی سازمان گفت: اولویت‌های محیط زیست بر اساس نیازهای واقعی تعیین می‌شود و فشارهای احساسی و فضای مجازی مسیر سازمان را تغییر نخواهد داد.