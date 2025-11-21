مردم اصفهان برای بارش رحمت الهی، امروز دست به دعا برداشتند و نماز استسقاء و طلب باران را اقامه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مردم اصفهان با اقامه نماز، نزول باران و رفع خشکسالی را از خداوند متعال طلب کردند.

مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان ونماینده مردم استان در خبرگان رهبری، پس از بیان توصیه‌های اخلاقی و یادآوری اهمیت دعا و استغفار، نماز باران را اقامه کرد و مردم، با قرائت دعا و ثنا، بارش باران الهی و رفع خشکسالی را از بارگاه باری تعالی مسئلت کردند.

امام جمعه موقت اصفهان در خطبه‌های نماز باران با اشاره به اهمیت دعا و تضرع در آموزه‌های دینی، گفت: شهروندان با توجه بیشتر به خداوند همچنین اصلاح رفتار‌های فردی و اجتماعی ، تقویت روحیه مسوولیت‌پذیری را برای حفظ نعمت‌های الهی، سرلوحه زندگی شخصی و کاری خود قرار دهند.

آیت الله مهدوی با بیان اینکه خشکسالی تنها یک پدیده طبیعی نیست، بلکه آزمونی الهی برای بازنگری در شیوه زندگی و رفتار انسان‌ها است، افزود: استفاده نادرست از منابع، اسراف در مصرف آب و بی‌توجهی به اصول اخلاقی و اجتماعی، از عواملی است که می‌تواند بر زندگی مردم اثرگذار باشد.

عضو خبرگان رهبری ، به ضرورت رسیدگی مسئولان به مسائل مربوط به مدیریت منابع آب اشاره کرد و گفت: در کنار دعا و توکل بر خداوند، باید برنامه‌ریزی‌های دقیق و علمی برای حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آن ارائه شود.

نماز باران یا نماز استسقاء، عبادتی است که برخلاف نماز‌های یومیه، در شرایط خاصی توصیه شده و هدف از آن اظهار نیاز و تواضع در برابر پروردگار برای طلب رحمت و نزول باران است.

این نماز که پیشینه آن به انبیاء الهی و ائمه معصومین بازمی‌گردد، زمینه‌ساز جوشش رحمت الهی است و لذا از مومنین خواسته شده است که همواره از دعا برای طلب رحمت الهی دریغ نکنند.

حدود دو ماه از فصل پاییز هنوز بارشی در کلانشهر اصفهان گزارش نشده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان هواشناسی، از ابتدای مهرماه تا اوایل آبان، میانگین بارش کشوری فقط به ۷/۱ میلی‌متر رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت ۱/۶ میلی‌متری، کاهش ۷۲ درصدی را نشان می‌دهد.