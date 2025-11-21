پخش زنده
وزارت خارجه کلمبیا با صدور بیانیهای رسمی، گزارش برخی رسانهها مبنی بر حمایت این کشور از طرحی برای خروج مذاکره شده نیکلاس مادورو از قدرت را تکذیب و بر سیاست عدم مداخله در امور داخلی همسایه خود تأکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کاراکاس، به نقل از رسانههای ونزوئلا دولت کلمبیا روز چهارشنبه گزارش منتشر شده توسط بلومبرگ را که مدعی حمایت بوگوتا از طرح برکناری توافقی نیکلاس مادورو شده بود، قویاً تکذیب کرد.
وزارت امور خارجه کلمبیا در بیانیهای اعلام کرد: اطلاعاتی که در ساعات اخیر در رسانهها درباره حمایت فرضی کلمبیا از طرح خروج نیکلاس مادورو از قدرت منتشر شده، با اظهارات وزیر خارجه در مصاحبه اخیر مطابقت ندارد.
این بیانیه در واکنش به مصاحبه "رزا وییاویسنسیو" وزیر خارجه کلمبیا با بلومبرگ صادر شد؛ جایی که این رسانه به نقل از وی مدعی شده بود کلمبیا از تغییر قدرت در ونزوئلا حمایت میکند.
بوگوتا با "غیرمستند" خواندن این برداشت رسانهای، تصریح کرد: دولت کلمبیا به حقوق بینالملل احترام میگذارد، در امور داخلی سایر کشورها دخالت نمیکند و به حاکمیت کشور برادر، ونزوئلا، احترام میگذارد.
در پایان این بیانیه آمده است که روابط تاریخی و محترمانه دو کشور نباید تحت تأثیر اطلاعات تحریفشده رسانهای قرار گیرد، پیش از این نیز مکزیک و کلمبیا مشترکاً مداخله جوییهای آمریکا را در منطقه رد کرده بودند.