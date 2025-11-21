دومین دوره نمایشگاه کتاب شعر با مشارکت ۱۶ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران و حضور ۳۳ ناشر داخلی و خارجی در مرکز مطالعات آمریکای لاتین «رومولو گایه‌گوس» آغاز به کار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کاراکاس، ارنستو وییگاس، وزیر فرهنگ ونزوئلا، روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب شعر (Expoesía) اعلام کرد، این رویداد فرهنگی تا ۲۳ نوامبر (۳ آذر) ادامه خواهد داشت و طی آن از ۴۸ عنوان کتاب جدید رونمایی می‌شود.

به گفته وزیر فرهنگ ونزوئلا، در این دوره ۲۶ انتشارات بین‌المللی و ۷ انتشارات ملی ونزوئلا حضور دارند.

وییگاس با نام بردن از ایران، آذربایجان، آرژانتین، مکزیک، کوبا و اسپانیا به عنوان برخی از کشور‌های شرکت‌کننده، بر اهمیت تعمیق رابطه میان «آموزش و شعر» تأکید کرد.

یکی از نکات قابل توجه این نمایشگاه، تمرکز بر انتشار آثار مشترک و معرفی ادبیات معاصر ونزوئلا در سطح بین‌المللی است و در این راستا، کتاب «با شاعران زنده» که با همکاری انتشارات دیبایه و انتشارات فرهنگان از ایران منتشر شده، در فهرست آثار منتخب حمایت از نویسندگان ونزوئلایی در خارج از کشور قرار گرفته است، که این همکاری فرهنگی نمونه‌ای از تلاش برای گسترش تبادلات ادبی و حمایت عملی از شعر معاصر ونزوئلا به شمار می‌رود.

در این رویداد همچنین قرار است ۱۰ کتاب از نویسندگان ونزوئلایی معرفی شود و مجله ملی فرهنگ ونزوئلا گواهی ثبت در میراث فرهنگی این کشور را دریافت کند.