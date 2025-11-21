هشتمین دوره داوری نشان مهر اصالت ملی صنایع‌دستی با ۲۷۰ اثر منتخب از هنرمندان فارس، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست معاونت صنایع‌دستی میراث فرهنگی فارس گفت: هشتمین دوره داوری نشان مهر اصالت ملی صنایع‌دستی با ۲۷۰ اثر منتخب از هنرمندان فارس، با حضور جمعی از داوران ملی و متخصصان حوزه صنایع‌دستی در شیراز برگزار شد.

مجید سلیمی گفت: این دوره از داوری با استقبال گسترده هنرمندان استان همراه شده و تنوع آثار رسیده نسبت به سال‌های گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی فارس، با اشاره به جایگاه ویژه فارس در تولیدات اصیل و بومی اظهار کرد: استان فارس امسال با ۲۷۰ اثر منتخب وارد فرایند داوری شده است که بخش عمده‌ای از آثار ارائه شده نشان‌دهنده پیشینه عمیق استان در رشته‌های ریشه‌دار صنایع‌دستی است.