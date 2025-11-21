پخش زنده
رئیس اورژانس استان یزد: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور یزد به مهریز، شش نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سید محمدجواد میرجلیلی افزود: جمعه ۳۰ آبانماه ۱۴۰۴ ساعت ۳:۳۶ بامداد، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور یزد به مهریز، شش نفر مصدوم شدند.
وی افزود: حادثه دیدگان اعضای یک خانواده بودند که در بین آنها سه کودک ۴ و ۷ و ۱۴ ساله وجود داشت.
رئیس اورژانس استان یزد گفت: مصدومان توسط کدهای امدادی اورژانس ١١۵ برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.